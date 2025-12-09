頂尖水準！「信義酷斯拉」陶朱隱園獲建築結構金獎

造型特殊，外界戲稱是「信義酷斯拉」的陶朱隱園，中華工程表示，繼2015年獲得CTBUH設計創新獎，今年再獲中華民國結構工程學會（CSSE）的建築結構金獎。

中華工程表示，陶朱隱園在2015年，以其突破傳統的結構與建築設計，榮獲Council on Tall Buildings and Urban Habitat（CTBUH）所頒的設計創新獎（Innovation Award）Finalist。

CTBUH獎（世界高層建築與都市人居學會獎）是全球高層建築領域的頂級榮譽，旨在表彰在高層建築設計、技術和可持續性方面做出傑出貢獻的建築。陶朱隱園獲得獎項，代表國際肯定其創意構思、結構技術與綠建築理念。

中工表示，經過數年落實施工與細部結構優化，陶朱隱園今年再次榮獲中華民國結構工程學會（CSSE）的建築結構金獎。此項由國內最高權威結構團體頒發的獎項，象徵陶朱隱園不僅設計構想出色，更在結構安全性、施工技術、耐震與實際執行面皆達到頂尖水準。

中工表示，這兩項榮譽，分別代表在「國際視野的設計創新」與「國內專業結構實務」的高度肯定，形成一種十年磨一劍的榮耀傳承—從概念到完成，從創意到結構安全，皆獲得雙重認同。

中工表示，陶朱隱園由傑聯國際工程總經理張敬禮負責結構設計，他為這棟以「DNA雙螺旋」為設計靈感的旋轉建築，量身打造一套兼具創新與安全的結構方案。

該設計採用中央鋼核心筒、Mega-柱、大跨度桁架系統及基礎隔震系統等複合結構，要素相互配合，使得建築在每層旋轉4.5度的同時，仍能保持室內無柱、空間寬敞。為提高抗震性能。

張敬禮更設計在地基下配置48組隔震系統，結構在0.4g地表加速度之下仍可保持彈性與安全 ，遠優於一般規範，使陶朱隱園得以兼顧「造型藝術」與「結構安全」，成為台北地標級、兼具美學與實用的高端住宅建築。