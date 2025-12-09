視陽營收／11月創同期高 明年啟動擴產計畫、再增300萬片產能

視陽（6782）公告11月合併營收4.01億元，年增46.26%、月增21.5%，為同期新高，同時創下歷史第三高，激勵9日股價向上表態，盤中來到186.5元，漲幅超過7%。視陽表示，11月主要受惠於先前中國新品上市後的repeat order，以及日本矽彩片的需求暢旺，預估第4季營收將維持高檔，較去年同期有雙位數成長。

視陽今年以來成長動能顯著，前11月營收38.81億元，年增13.41%。公司表示，受到亞洲市場對矽水膠彩片拉貨需求帶動，尤其今年下半年新產品恆定矽水膠彩片效果佳，終端銷售狀況不俗，已在日本推行一年的矽水膠閃光片也持續擴增新客戶，同時歐洲市場穩定成長，使本季營運表現樂觀，即便第4季擴產，產能利用率仍維持在九成以上。至於明年第1季，則受惠於美國市場假期後重啟需求，以及本季產能擴增後的帶動，可望呈現淡季不淡。

視陽因應矽水膠彩片訂單需求強勁，透明片訂單也有增加，本季已進行擴產，目前月產能由年初4,200萬片增至4,900萬片，彩片、透明片產能全面提升，看好亞洲市場，公司近期已決議下一波擴產計畫，預計明年下半年在馬來西亞二廠持續增加產線，每月再新增300萬片彩片產能，預計擴產資本支出1.8~2.4億元，且視明年需求，不排除持續擴產。

市場結構方面，日本為視陽最大市場，其次為中國與歐洲，客戶已開始談明年訂單，需求和展望都不錯，其中，日本客戶產品線完整，含矽水膠透片、彩片、反光系列等，加上既有爆款續銷、新品持續推出，為後市增添動能。中國市場則明顯看到品牌願意推新案並投入行銷，矽水膠產品銷售支撐度佳，repeat order延續。歐洲客戶多、滲透率高，整體年增幅維持雙位數水準。