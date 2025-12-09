快訊

小煜閃電宣布離婚 5年婚畫句點！前妻言言深夜發聲

蘋果4大產品26折起！STUDIO A推雙12特賣會特價限1天 iPhone砍1萬7

生前告別式是禁忌？他遭30家咖啡館拒絕 難忘抗癌小天使被猛男抱出場

視陽營收／11月創同期高 明年啟動擴產計畫、再增300萬片產能

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

視陽（6782）公告11月合併營收4.01億元，年增46.26%、月增21.5%，為同期新高，同時創下歷史第三高，激勵9日股價向上表態，盤中來到186.5元，漲幅超過7%。視陽表示，11月主要受惠於先前中國新品上市後的repeat order，以及日本矽彩片的需求暢旺，預估第4季營收將維持高檔，較去年同期有雙位數成長。

視陽今年以來成長動能顯著，前11月營收38.81億元，年增13.41%。公司表示，受到亞洲市場對矽水膠彩片拉貨需求帶動，尤其今年下半年新產品恆定矽水膠彩片效果佳，終端銷售狀況不俗，已在日本推行一年的矽水膠閃光片也持續擴增新客戶，同時歐洲市場穩定成長，使本季營運表現樂觀，即便第4季擴產，產能利用率仍維持在九成以上。至於明年第1季，則受惠於美國市場假期後重啟需求，以及本季產能擴增後的帶動，可望呈現淡季不淡。

視陽因應矽水膠彩片訂單需求強勁，透明片訂單也有增加，本季已進行擴產，目前月產能由年初4,200萬片增至4,900萬片，彩片、透明片產能全面提升，看好亞洲市場，公司近期已決議下一波擴產計畫，預計明年下半年在馬來西亞二廠持續增加產線，每月再新增300萬片彩片產能，預計擴產資本支出1.8~2.4億元，且視明年需求，不排除持續擴產。

市場結構方面，日本為視陽最大市場，其次為中國與歐洲，客戶已開始談明年訂單，需求和展望都不錯，其中，日本客戶產品線完整，含矽水膠透片、彩片、反光系列等，加上既有爆款續銷、新品持續推出，為後市增添動能。中國市場則明顯看到品牌願意推新案並投入行銷，矽水膠產品銷售支撐度佳，repeat order延續。歐洲客戶多、滲透率高，整體年增幅維持雙位數水準。

市場 日本

延伸閱讀

日本在台灣周邊打造「飛彈群島」！距台110公里與那國島成最前線核心

中日渡輪「鑒真號」暫停運營 因擔憂安全無法得到保障

啟弘攜手日本鳥取大學發展癌症基因療法 簽MOU承接最新溶瘤病毒製造

日本青森外海7.5強震造成23傷、800戶停電 海嘯警報解除

相關新聞

預售冰風暴交易狂減75% 5區爆黑馬「逆勢量增」

預售市場冷冰冰，永慶房產集團統計今年1-9月七都各行政區預售屋的交易量與總銷金額，七都僅成交22,068件，與2024年...

頂尖水準！「信義酷斯拉」陶朱隱園獲建築結構金獎

造型特殊，外界戲稱是「信義酷斯拉」的陶朱隱園，中華工程表示，繼2015年獲得CTBUH設計創新獎，今年再獲中華民國結構工...

台中房市建案捉對廝殺！精華地段規格戰白熱化

台中預售新案戰線全面升溫，包括市政府站、14期洲際段與崇德生活圈，在今年第4季同時迎來推案集中期，甚至各自出現話題性十足...

能源論壇18日登場／寶晶董座蔡佳晋：政策加速 不要加鎖

寶晶能源董事長蔡佳晋表示，要加速台灣能源轉型腳步，必須解決法規缺乏彈性、審查門檻過低、環評法規不合理加嚴等三大問題。他強...

上市鋼廠寄望明年第1季景氣回溫

國際廢鋼價格逐步脫離谷底，進到低檔盤旋，但鋼筋價格難見起色。豐興昨（8）日廢鋼、鋼筋與型鋼全面平盤，反應台灣本土及亞洲建...

台塑四寶11月營收「一好三淡」達1,022億元 僅台塑化月增6%

台塑集團昨（8）日公布11月營收表現，四大公司合併營收總計1,022.06億元，月增1.3%、年減13.8%；累計前11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。