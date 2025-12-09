新竹 SOGO 周年慶刷新里程碑 全年拚180億元、搶全台百貨前五強

新竹SOGO周年慶落幕，12天檔期創下32億元亮眼成績（含巨城購物中心），較去年增長5%，再度刷新里程碑。受惠於氣溫逐漸件轉涼、政府普發萬元帶動民眾消費意願，加上大新竹區消費力道強勁，汽機車進場數突破20萬次、入店客數超過120萬人次成長7%，買氣全線噴發，黃金、小家電、床墊與頂級香氛保養等品類買氣強勢攀升，業績破千萬品牌高達40家，LG、三星家電更寫下單櫃逾5千萬元好成績。

新竹SOGO店長祝平政表示，今年周年慶作為全台壓軸檔，特別強化商品差異化策略，攜手多家品牌推出限量、獨家販售商品，提供消費者最具競爭力的購物體驗，中國信託SOGO聯名卡祭出加4%回饋無上限，帶動結帳轉換率明顯提升；而蠟筆小新限量來店禮，以及ROOTS、TIMBERLAND、PUMA、DESCENTE四大潮牌聯名來店禮也引發社群話題，多元集客策略奏效，讓檔期「買氣×人氣」雙雙衝上高峰，與大新竹民眾共同締造高消費實力的新紀錄。

近期國際金價持續走揚，新竹SOGO周年慶期間出現近10名「百萬以上刷手」，鎖定保值性高的黃金珠寶，黃金商品業績翻倍成長，成為本次業績推升關鍵之一；企業尾牙季陸續啟動，刺激小家電禮品需求，吸塵器、吹風機、美髮造型器銷售佳；年底交屋潮也帶動大家電銷售，熱泵洗烘衣機、電視、冰箱售出逾千台，加上新竹水質偏硬，櫥下型或全戶型淨水裝置，是今年高單交易新寵兒。

療癒香氛經濟越來越夯，新竹SOGO陸續引進Aesop、LE LABO、馥馬爾香氛出版社、DIOR香氛世家等頂級香氛品牌，加上今年新進駐的英國皇室御用香氛潘海利根，成為「香客」逐香聖地，周年慶期間化妝品香氛香水整體成長7%；運動鞋、潮流服飾也相當熱銷，頂級戶外用品SALOMON XT-6經典款、日本專業運動品牌ASICS Kayano系列跑鞋銷售雙雙破百雙，NIKE、New Balance、PUMA大學T、T恤銷售破5,000件。

業者表示品牌持續更新優化、全館導入更多獨家與差異化商品，今年周年慶再度展現強大集客力與轉換效益，為明年奠定穩健基礎，對2025年抱持高度信心，全年營收上看180億元（含巨城購物中心），並以主題活動、櫃位升級與貼心服務大策略驅動成長動能，可望強勢挺進全台百貨前五強，持續鞏固大新竹市場地位。

在周年慶強勢收官後，新竹SOGO緊接推出冬季韓國展、聖誕跨年慶檔期，年底消費動能可望持續放大，11日冬季韓國展即將開跑，多家人氣品牌，以正宗韓國美食、甜點、生活選物與美妝保養品打造濃厚地道韓味，讓民眾免出國，就近體驗正宗韓流魅力。