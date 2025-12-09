免費到宅專業訓練 北市持續支持聘僱移工家庭

臺北市勞動力重建運用處為強化外籍看護工的專業技能，提升長者居家照顧品質，今年持續為設籍臺北市、聘有外籍看護工的家庭提供免費「到宅訓練」服務，日前已圓滿完成服務530家次！本計畫特別安排專業醫護人員搭配通曉移工母語的通譯員共同到宅指導，提供一對一的實務教學，確保家中移工能「聽得懂、學得會、做得到」，服務結束後獲得廣大雇主家庭的正面迴響。

今年參加到宅訓練的外籍看護工SITI，過去沒有照顧失智症長輩的經驗，面對阿公因生病產生的情緒行為問題感到徬徨無助，除此之外，SITI因半夜時常需要注意阿公自行起床如廁而長期處於淺眠導致身心不堪負荷，透過本計畫安排心理師進家協助，了解Siti的心理狀況，並協助移工與家屬坦誠交流，同時提供「失智症照護技巧」之相關建議，家屬後續回饋表示，透過白天參加失智症據點活動讓阿公晚上作息變得規律，SITI也透過每天10分鐘的對話練習和阿公聊天，逐漸能更加穩定熟練照護失智長者，展現本計畫在心理支持與專業技能提升上的具體成效。

臺北市勞動局長王秋冬指出，自107年推動本計畫以來，持續優化服務內容，有效地縮短了移工與被照顧長輩之間的磨合期，大幅舒緩了家庭的照顧負擔，透過到宅訓練計畫，成功協助多組家庭突破照護瓶頸，讓每位照護者都能在熟悉的家中，獲得有品質、有人情味的貼心照顧。

臺北市勞動力重建運用處長陳昆鴻也補充，臺北市勞動力重建運用處辦理各種多元化的教育課程，並為下一年度的「到宅訓練計畫」作準備。凡設籍臺北市且聘有外籍看護工的家庭請持續關注臺北市勞動力重建運用處的官方網站，以掌握最新、最即時的報名資訊，共同為家人的健康與生活質量把關。