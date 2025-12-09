快訊

青森7.5強震飯店狂搖！台旅客先做1動作 日網讚貼心：完全正確

財劃法僵局…卓榮泰：只要總預算、強化防衛韌性條例通過 什麼都能談

很快取得50%市場！川普：台灣晶片產業正移向美國

預售冰風暴交易狂減75% 5區爆黑馬「逆勢量增」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
高雄市新興區今年1-9月預售交易量470件，較去年同期增加38%，名列第一。房市示意圖／永慶房屋提供
高雄市新興區今年1-9月預售交易量470件，較去年同期增加38%，名列第一。房市示意圖／永慶房屋提供

預售市場冷冰冰，永慶房產集團統計今年1-9月七都各行政區預售屋的交易量與總銷金額，七都僅成交22,068件，與2024年同期的87,181件，量縮達75%，交易量衰退幅度顯著。

不過在整體市場低迷之下，仍有5個行政區逆勢成長，成為今年罕見的亮點。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，今年七都1-9月的預售市場延續去年下半年較低迷的市況，消費者購屋心態轉保守，使整體交易量較去年下滑不少，今年1-9月的預售屋交易量僅剩去年同期的四分之一。

至於預售屋總銷金額的變化，陳金萍指出，今年七都1-9月的預售屋總銷金額僅0.46兆元，相較去年同期的1.64兆元，年減72%，受七都預售屋整體交易量縮明顯的關係，連帶使總銷金額也下滑許多。

不過，仍有部分行政區交易量逆勢成長。今年預售屋交易量年增最多的是高雄市的新興區，今年交易量470件，較去年的339件，年增38%。

陳金萍表示，新興區為高雄市發展最早的市中心，擁有便捷的交通路網與成熟的生活機能，因此受到許多購屋族的喜愛。不過，當地因發展飽和、素地稀缺，加上新案供給少，預售交易量不多。

而今年剛好適逢近捷運美麗島站、中央公園的指標性建案推出，加上自住需求穩定，直接挹注當地不少的預售交易量能，使交易量較去年逆勢增加。

預售交易量也逆勢成長的二、三名為台北市的大同區、萬華區。

陳金萍說明，這兩區的預售屋交易量在今年能不減反增，主要是建商多推出低總價的小宅新案有關，降低購屋門檻，能有效受到首購、小資族群的青睞，加上兩區房價相較於台北市的中心區域親民許多，剛性需求強勁。

新北市也入榜2個行政區，陳金萍指出，新北市的預售新案受惠於北市外溢族群及當地置產族群的買盤，只要是位於交通便利、生活機能佳的建案，幾乎都有望順利完銷。

其中又以新店、永和區的建案更為稀缺，因這2區鮮少有大坪數的素地可開發，使新案供給相當有限。而今年剛好有幾個新案陸續推出，預售屋買氣仍穩定，使新店、永和區交易量呈逆勢增加。

近二年七都1-9月的預售交易量與總銷金額變化。資料來源／永慶房屋
近二年七都1-9月的預售交易量與總銷金額變化。資料來源／永慶房屋
2025年1-9月七都預售交易量逆勢抗跌的行政區。資料來源／永慶房屋
2025年1-9月七都預售交易量逆勢抗跌的行政區。資料來源／永慶房屋

預售屋 市場

延伸閱讀

前進2026有譜？江啟臣插旗台中最大行政區：現在不是談選舉的時候

台股市值ETF新黑馬！小姐姐：009803含息報酬33.4％…年化配息率逼近6.5％＋填息快

買預售屋逼出財商！小師傅利用存股「拉高年所得」：是貸款80％關鍵

獨／被藍營點名2026嘉義縣選戰黑馬 吳容輝回應了

相關新聞

預售冰風暴交易狂減75% 5區爆黑馬「逆勢量增」

預售市場冷冰冰，永慶房產集團統計今年1-9月七都各行政區預售屋的交易量與總銷金額，七都僅成交22,068件，與2024年...

台塑四寶11月營收「一好三淡」達1,022億元 僅台塑化月增6%

台塑集團昨（8）日公布11月營收表現，四大公司合併營收總計1,022.06億元，月增1.3%、年減13.8%；累計前11...

台中房市建案捉對廝殺！精華地段規格戰白熱化

台中預售新案戰線全面升溫，包括市政府站、14期洲際段與崇德生活圈，在今年第4季同時迎來推案集中期，甚至各自出現話題性十足...

能源論壇18日登場／寶晶董座蔡佳晋：政策加速 不要加鎖

寶晶能源董事長蔡佳晋表示，要加速台灣能源轉型腳步，必須解決法規缺乏彈性、審查門檻過低、環評法規不合理加嚴等三大問題。他強...

上市鋼廠寄望明年第1季景氣回溫

國際廢鋼價格逐步脫離谷底，進到低檔盤旋，但鋼筋價格難見起色。豐興昨（8）日廢鋼、鋼筋與型鋼全面平盤，反應台灣本土及亞洲建...

台塑集團解析三因素 保守看後市

台塑集團四大公司昨（8）日發表今年年底前至明年首季展望，台塑集團認為，當前石化需求偏弱、中國大陸景氣低迷、首季出貨減少，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。