陶朱隱園奪下國內外兩大建築榮譽

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
陶朱隱園獲得中華民國結構學會結構金獎的殊榮，負責結構設計的傑聯國際工程顧問有限公司總經理張敬禮（圖中）領獎。圖／中工提供
陶朱隱園獲得中華民國結構學會結構金獎的殊榮，負責結構設計的傑聯國際工程顧問有限公司總經理張敬禮（圖中）領獎。圖／中工提供

台北指標豪宅「陶朱隱園」十年磨一劍的建築成果，再度獲得專業肯定。這棟以「DNA雙螺旋」為靈感的旋轉建築，2015 年甫以突破傳統的結構與建築設計，入圍世界高層建築與都市人居學會（CTBUH）頒發的設計創新獎（Innovation Award）Finalist。CTBUH 被視為全球高層建築領域最高榮譽之一，表彰在設計、技術與永續性方面的突出貢獻，陶朱隱園的入選象徵其創意構思、結構技術與綠建築理念獲得國際級肯定。

經過多年施工落實與細部結構優化後，陶朱隱園在 2025 年再度獲獎，奪下中華民國結構工程學會（CSSE）建築結構金獎。該獎項由國內最高權威結構專業團體頒發，被視為實務端最高品質的象徵，也代表陶朱隱園不僅設計亮眼，在結構安全、施工技術、耐震與執行細節上同樣具備頂尖水準。

兩項榮譽分別來自「國際設計創新」與「國內結構實務」的肯定，被視為這座建築從概念走向完成、從創意落實安全的完整里程碑。

負責結構設計的傑聯國際工程顧問有限公司總經理張敬禮為這棟以「DNA雙螺旋」為設計靈感的旋轉建築打造一套複合結構。他指出，為了讓每層可旋轉4.5度的建築外型仍保有室內無柱的大空間，包括中央鋼核心筒、Mega-柱、大跨度桁架系統與基礎隔震系統等複合結構，使造型藝術與結構穩定得以並行。為強化抗震性能，更在地基配置48組隔震系統，使建築在地表加速度0.4g情況下仍能保持彈性與安全，遠超一般規範。

張敬禮的專業設計使陶朱隱園兼具造型美學與結構安全，也讓這棟建築成為台北地標級高端住宅的重要象徵。

對陶朱隱園而言，此次獲獎不僅是建築本身的加冕，也代表台灣在結構設計、綠建築與永續城市發展上的成熟度與國際競爭力日益受到重視。

設計 陶朱隱園

