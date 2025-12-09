台中房市建案捉對廝殺！精華地段規格戰白熱化

台中預售新案戰線全面升溫，包括市政府站、14期洲際段與崇德生活圈，在今年第4季同時迎來推案集中期，甚至各自出現話題性十足的「兩案捉對廝殺」現象，在市場引起關注。

市調顯示，上述各生活圈皆有兩大代表案正面交鋒，基地條件、坪數規劃與價格帶接近，買方比較基準更加明確，也使建商的品牌力、產品創新度與生活理解度在同一座標軸上直接對比。

而市場觀察也指出，今年台中新案競爭不再只是比地段，而是全面進入規格與體驗的雙軸競爭，建案差異反而比地段更能左右買氣。

其中，話題不斷、且聲勢持續攀升的洲際段，「舜元悟野」成為高討論度的指標案。基地鄰近洲際棒球場、即將開幕的漢神洲際百貨與台中巨蛋，被視為北屯運動、商業與休閒機能最完整的生活樞紐。

該案不僅是洲際段首宗千坪獨棟超高層住宅，更以「運動社交」為核心設計，將籃足球、羽球與高爾夫導入公設空間，設置一座專屬獨立會館，打造超過350坪的運動場域，並引入義大利Technogym專業設備，提供500種以上訓練模式，讓在家運動成為輕鬆又頂級的享受。

「舜元悟野」產品主力為47坪四房及39坪三房。規劃3米35挑高空間、錯層宜居陽台設計，大幅提升居住舒適度。該案更領先市場，首度於14期大樓導入義大利原裝「敵銳裝甲玄關門」，以最高規格落實居家安全。

在地業者指出，「舜元悟野」精準對應洲際段運動聚落的城市調性，提出區域少見的產品屬性，成為今年洲際段頗具代表性的住宅作品。

與其形成明顯對照的，是同處洲際路軸線的惠宇建設新案「惠宇和慕」，擁有1,367坪的基地面積，位於靜巷位置，避開主幹道與快速道路的車潮與噪音，該案與已完銷的「惠宇洲際」相鄰，強調雙惠宇基地綠化，規劃3至4房、38至52坪產品，112戶純住家設計，「一街宅」吸引偏好安靜環境的自住買方。

「舜元悟野」與「惠宇和慕」在產品坪型、生活圈範圍與品牌力皆具可比較性，但價值主張迥異，一動一靜、一社交一寧靜，使洲際段成為北屯最能觀察市場分眾化的指標舞台。

而捷運藍線與綠線交會的市政府站周邊，同樣上演兩案競逐的熱況。達麗建設推出的「達麗拾穗」因座落台灣大道少見的三面臨路角地，在建築退縮下形成大面積花園與充足棟距，規劃2至3房、21至38坪產品。根據實價登錄已揭露56筆，最高成交單價達78.21萬元，在市場尚存觀望氣氛下仍維持穩定買氣。

另一案「育堂序麗」規劃2至3房、25至40坪產品，最高成交單價為71.78萬元。兩案坐落於連結七期、國家歌劇院與百貨核心區的生活軸線，成為區域客高度關注的熱點。

北屯崇德生活圈，第4季亦呈現雙強齊發的態勢。誠邑築建設攜手荷蘭建築團隊MVRDV打造的「嶼76 The Island」，以高第自然語彙為靈感，在崇德路與漢口路口呈現層層錯落的陽台、綠化平台與陶磚馬賽克外觀，兼具藝術性與都市辨識度，成為今年台中外觀建築討論度最高的作品之一。

冠德建設則推出「裕毛屋案」，採先建後售模式，規劃39至59坪、3至4房格局產品，以挑高10米飯店式門廳與完整公設，展現品牌一貫的大器尺度。由於基地位於成熟商圈中心，市場預期有機會挑戰崇德生活圈單價新高。

面對三大生活圈同步推案、兩案對決密集上演的格局，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，今年台中產品競爭從地段導向轉向品牌力、規劃力與生活提案力的三軸混合模式。