建通營收／11月3.31億元、月增32％ 受惠需求回升與新型銅材出貨

建通（2460）9日公布11月營收為3.31億元，月增32.5％、年增4.30%，主要是受惠電器插頭類端子市場需求回升，再加上台灣建通特殊新型銅材廠出貨量突破100噸，雙引擎推升整體業績走揚。

展望後市，建通指出，未來將採取雙軌並進策略，一方面持續強化端子業營收，電器插頭類端子將應用越南建通生產優勢持續強化端子競爭力，並大力推展新型國標半絕緣插頭轉換打入大宗電器電源線、車用電源線、排插及適配器等市場。

另一方面，則全力擴展台灣建通特殊新型銅材廠的產品廣度及深度，積極布局高導電匯流銅排、異型導體銅材、平板材、細晶銅桿及無氧壓延銅箔等高階應用製品，滿足市場新能源車、伺服器導熱散熱銅件、高導電力等金屬材料領域，期以更多元的產品組合推升未來營運績效。