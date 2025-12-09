張子文創的免疫功坊 長效型減重新藥TE-8105臨床1/2a試驗展現減重實力

抗體教父張子文創立的T-E Pharma，旗下免疫功坊8日宣布，自主研發的長效型GLP-1受體促效劑TE-8105，用於治療肥胖症的臨床1/2a期試驗已於澳洲順利完成。試驗結果顯示，TE-8105安全性與耐受性良好，副作用輕微，並展現顯著減重潛力。

免疫功坊目前正積極規劃TE-8105 的臨床2b臨床試驗，預計於2026下半年正式啟動。公司將透過後續試驗持續優化TE-8105給藥策略，並強化其於肥胖及相關代謝疾病領域的療效評估。公司強調，在競爭激烈的減重藥物市場中，將同步探索更多潛在適應症，以展現TE-8105的臨床應用價值，期望為過重或肥胖患者提供更安全可行的治療選擇。

免疫功坊指出，GLP-1 (glucagon-like peptide-1) 是一種腸泌素胜肽荷爾蒙，能促進胰島素分泌、抑制升糖素、延緩胃排空，並在中樞神經系統降低食慾、增加飽足感。然而，天然 GLP-1 的血中半衰期僅約2 分鐘，嚴重限制其藥物應用。TE-8105 採用免疫功坊創新的「脂肪酸束」平台技術，將修飾後的GLP-1與含有兩條脂肪酸鏈的脂肪酸束結合，大幅延長體內半衰期，預期每一或兩週僅需施打一劑，顯著提升治療便利性，為慢性代謝疾病患者帶來全新治療選擇。

隨著 GLP-1 類藥物從糖尿病治療拓展至減重應用，全球減重藥物市場正快速成長，市場規模由 2024 年的 138.4 億美元，預計在2030年達到 488.4 億美元，複合年增長率約 18.54%。在這波市場浪潮中，免疫功坊的TE-8105憑藉長效設計與創新技術，有望在肥胖症、體重控制、第二型糖尿病及代謝功能相關脂肪性肝炎的治療中脫穎而出，成為新一代減重及代謝疾病治療的新方案。

免疫功坊表示，TE-8105的臨床1/2a試驗共分為A、B兩部分，所有受試者均為非糖尿病的過重或肥胖者。A試驗採單劑量遞增設計，設有四個劑量組別 (0.5 mg、0.75 mg、1.5 mg及3 mg)，每組各納入6名受試者。B試驗為多劑量遞增試驗，分為兩組：B1組納入6名受試者，每兩週施打一劑1 mg TE-8105，連續五劑，並於施打完最後一劑後，追蹤觀察11週；B2組納入8名受試者，依序施打1.5 mg 兩劑、2 mg 兩劑、2.5 mg 兩劑及3 mg 三劑，每兩週施打一劑，共九劑，並於施打完最後一劑後，追蹤觀察六週。

整體試驗結果顯示，TE-8105具有良好的安全性與耐受性。在所有接受TE-8105的受試者中，僅不到 20% 出現輕度至中度的消化道相關不良反應，未觀察到任何重度或嚴重不良事件，且劑量遞增設計有助於降低不良反應的發生。

在療效方面，受試者呈現體重減輕、BMI下降、糖化血色素 (HbA1c) 降低及腰臀比縮小等多項代謝指標改善的趨勢。其中B2試驗組有5位受試者對TE-8105在體重變化方面呈現積極效果，在試驗期間體重下降超過5%，充分展現TE-8105在肥胖治療領域的顯著潛力。特別值得注意的是，試驗B2組的3位糖尿病前期受試者 (HbA1c界於5.7~6.4%)，於試驗後其HbA1c值均有下降趨勢，其中2位甚至恢復至正常範圍 (<5.7%)，彰顯TE-8105在改善肥胖及相關代謝問題的潛在臨床價值。