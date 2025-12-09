啟弘攜手日本鳥取大學發展癌症基因療法 簽MOU承接最新溶瘤病毒製造

興櫃生技股啟弘生技（6939）8日宣布，將與日本國立鳥取大學簽署業務合作協議，負責製造牛痘病毒 FUVAC121的藥物，旨在推動次世代癌症基因治療的開發與商品化，並聚焦於FUVAC121的製造委託。

此次業務委託與承攬合約簽署儀式，將於12月22日在日本鳥取大學鳥取校區舉行。由鳥取大學校長原田省、中村貴史教授，以及啟弘生技董事長阮大同等雙方代表共同出席。

啟弘生技表示，該項目由鳥取大學醫學部中村貴史教授團隊所研發，獲得國立研究開發法人日本醫療研究開發機構（AMED）的專案支持，啟弘生技將負責符合GMP規範的病毒製造。

此最新的溶瘤病毒技術，具有極佳的治療效果，不僅在動物能使給藥部位的腫瘤消退，更能促使遠端腫瘤也能完全消退，更重要是能解決對免疫檢查點抑制劑的抗藥性問題。

高階病毒載體藥物製造的技術門檻極高，啟弘生技作為一家遵循GMP 規範的病毒載體委託開發與製造組織（CDMO），將在其符合GMP規範的設施中進行 FUVAC121 牛痘病毒的生產製造。本次成功獲得鳥取大學牛痘病毒載體的委託製造，證明啟弘生技除了腺相關病毒(AAV)及慢病毒(Lentivirus)以外，同時能夠因應客戶的需求，製造多項不同的病毒，滿足國際學術機構臨床轉譯需求。

啟弘生技近年積極深耕日本市場，自2023年與帝人集團（Teijin Group）及 Mediridge聯手進軍細胞及基因治療市場； 2024年已取得BioComo公司與三重大學委託之新型疫苗載體CDMO製造案，該項目亦為日本醫療研究開發機構（AMED）大力支持的專案；2025年又與U-medico展開檢測與製程開發技術之策略合作。

啟弘生技在積極擴展日本多項業務，不僅體現在日本市場深耕的企圖心及決心，並以其製造技術深獲日本產官學研的高度信賴。未來啟弘生技將繼續積極擴展日本檢驗及製造業務，以日本啟弘品牌名稱(TFBS-JP)落實品牌落地，深耕日本市場。