快訊

百年一遇！冬至強碰最後天赦日 命理師示警恐收走一波人

青森深夜7.5強震！辦公室狂晃60秒「驚天動地」 第一視角曝光

台股早盤漲逾80點 台積電開平盤、隨後上揚重返1,500元大關

啟弘攜手日本鳥取大學發展癌症基因療法 簽MOU承接最新溶瘤病毒製造

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

興櫃生技股啟弘生技（6939）8日宣布，將與日本國立鳥取大學簽署業務合作協議，負責製造牛痘病毒 FUVAC121的藥物，旨在推動次世代癌症基因治療的開發與商品化，並聚焦於FUVAC121的製造委託。

此次業務委託與承攬合約簽署儀式，將於12月22日在日本鳥取大學鳥取校區舉行。由鳥取大學校長原田省、中村貴史教授，以及啟弘生技董事長阮大同等雙方代表共同出席。

啟弘生技表示，該項目由鳥取大學醫學部中村貴史教授團隊所研發，獲得國立研究開發法人日本醫療研究開發機構（AMED）的專案支持，啟弘生技將負責符合GMP規範的病毒製造。

此最新的溶瘤病毒技術，具有極佳的治療效果，不僅在動物能使給藥部位的腫瘤消退，更能促使遠端腫瘤也能完全消退，更重要是能解決對免疫檢查點抑制劑的抗藥性問題。

高階病毒載體藥物製造的技術門檻極高，啟弘生技作為一家遵循GMP 規範的病毒載體委託開發與製造組織（CDMO），將在其符合GMP規範的設施中進行 FUVAC121 牛痘病毒的生產製造。本次成功獲得鳥取大學牛痘病毒載體的委託製造，證明啟弘生技除了腺相關病毒(AAV)及慢病毒(Lentivirus)以外，同時能夠因應客戶的需求，製造多項不同的病毒，滿足國際學術機構臨床轉譯需求。

啟弘生技近年積極深耕日本市場，自2023年與帝人集團（Teijin Group）及 Mediridge聯手進軍細胞及基因治療市場； 2024年已取得BioComo公司與三重大學委託之新型疫苗載體CDMO製造案，該項目亦為日本醫療研究開發機構（AMED）大力支持的專案；2025年又與U-medico展開檢測與製程開發技術之策略合作。

啟弘生技在積極擴展日本多項業務，不僅體現在日本市場深耕的企圖心及決心，並以其製造技術深獲日本產官學研的高度信賴。未來啟弘生技將繼續積極擴展日本檢驗及製造業務，以日本啟弘品牌名稱(TFBS-JP)落實品牌落地，深耕日本市場。

日本 生技股 市場

延伸閱讀

日本首發「北海道三陸沖後發地震注意情報」：不排除311級強震再臨

日本天主教老農來台徒步環島朝聖 穿短袖住教堂成台日交流動人風景

日本青森規模7.6地震 氣象署：凌晨解除太平洋地區海嘯威脅

日本青森外海7.5強震造成23傷、800戶停電 海嘯警報解除

相關新聞

台塑四寶11月營收「一好三淡」達1,022億元 僅台塑化月增6%

台塑集團昨（8）日公布11月營收表現，四大公司合併營收總計1,022.06億元，月增1.3%、年減13.8%；累計前11...

能源論壇18日登場／寶晶董座蔡佳晋：政策加速 不要加鎖

寶晶能源董事長蔡佳晋表示，要加速台灣能源轉型腳步，必須解決法規缺乏彈性、審查門檻過低、環評法規不合理加嚴等三大問題。他強...

上市鋼廠寄望明年第1季景氣回溫

國際廢鋼價格逐步脫離谷底，進到低檔盤旋，但鋼筋價格難見起色。豐興昨（8）日廢鋼、鋼筋與型鋼全面平盤，反應台灣本土及亞洲建...

台塑集團解析三因素 保守看後市

台塑集團四大公司昨（8）日發表今年年底前至明年首季展望，台塑集團認為，當前石化需求偏弱、中國大陸景氣低迷、首季出貨減少，...

運價下滑 長榮11月業績失色…推估下月開始出現趕出貨潮

長榮海運11月營收在整體海運市場持續波動下，單月合併營收276.3億元，較上月增約3億元，增幅1.1%，相較去年同期則減...

中菲行11月營收 寫今年來單月新高

物流指標業者中菲行昨（8）日公告11月集團合併營收26.19億元，年減7%、月增11.9%，為今年以來單月營收新高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。