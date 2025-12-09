能源論壇18日登場／寶晶董座蔡佳晋：政策加速 不要加鎖

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
寶晶能源董事長蔡佳晋。記者陳昱翔／攝影
寶晶能源董事長蔡佳晋。記者陳昱翔／攝影

寶晶能源（6987）董事長蔡佳晋表示，要加速台灣能源轉型腳步，必須解決法規缺乏彈性、審查門檻過低、環評法規不合理加嚴等三大問題。他強調，政策應轉向「制度加速」而非「制度加鎖」，推動再生能源是國家戰略，也是地方經濟與農漁業轉型機會。

經濟日報將於12月18日舉辦「2025能源願景高峰論壇—能源轉型2.0：解方與行動」，蔡佳晋將以「從資金到技術：加速能源轉型的產業生態系」為題發表演講。本論壇由經濟日報主辦，經濟部能源署、工研院、台電、台達電、永豐餘、元大金控、寶晶能源等協辦。

隨各國政府積極將AI算力視為國力展現，全球各地AI資料中心正如火如荼布建，而AI運算需要耗費龐大電力，加上近年淨零碳排興起，加速能源轉型已是產業界共識。

蔡佳晋指出，想要加速台灣能源轉型的腳步，勢必要解決以下三個部分，首先是台灣法規缺乏彈性，嚴重限制產業發展。目前台灣土地使用規則不明確，例如有可能因為一根存在數十年的電桿，成為光電案場推動的障礙，而此部分至今各部會立場不一，讓業者無所適從，這不是誰的錯，而是制度上有一塊仍未補上。

其次，再生能源審查門檻過低也會導致行政壅塞。蔡佳晋表示，台灣現行裝置容量達2MW（百萬瓦）以上者，須由中央主管機關核准，此門檻雖原意在確保大型電力設施安全與電網穩定，實務上卻造成行政壅塞，審查時程動輒六至12個月，而地方政府卻無權簡化流程，使得開發業者因等待時間過長與不確定性增加，導致投資成本上升。

最後是環評法規不合理加嚴管制。蔡佳晋表示，台灣已建立並運作的「環境敏感地區單一窗口查詢平台」為國際上少見的「單一窗口」模式，然而近期政府對於太陽光電案場的審查趨向加嚴、管制升級，甚至以新增環評要求或限制開發區域方式，可能忽略該平台已提供的前期風險篩查功能。

蔡佳晋強調，環境敏感地區查詢平台為國內制度優勢之一，若能充分信任並合理運用，將有效縮短審查程序、提高布建速度，並與國際綠能競爭力接軌。

