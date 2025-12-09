中菲行11月營收 寫今年來單月新高

物流指標業者中菲行（5609）昨（8）日公告11月集團合併營收26.19億元，年減7%、月增11.9%，為今年以來單月營收新高。

中菲行表示，受空、海運貨運量同步成長帶動，11 月空、海運貨運量較去年同期成長近二成，亦較上個月增加逾一成，但是由於運價較去年同期下降，以致營業額的增長受到影響；累計今年前11月空、海運貨運量較去年同期成長約二成，集團合併營業額達266.8億元，年增5.8%。

在空運市場方面，跨太平洋航線旺季動能強勁，受黑色星期五與感恩節促銷拉動，運往美國的電商貨量顯著攀升；加上AI伺服器及高科技產品需求熱絡，推升台北、香港、首爾、東京成田及新加坡等重要轉運樞紐的艙位使用率。亞太區內航線則主要受惠於支持區域生產的原材料轉運需求，中國與東南亞之間貨物流動維持活躍。

中菲行表示，亞太區內航線仍相當活絡，特別是中國與東南亞之間，隨著原物料在區域內移動，貨量維持穩定。從目前2026年航空貨運包板合約預約談判情況來看，多數航空公司預期2026年的合約運價很可能與今年相去不遠，儘管市場普遍預期明年整體環境會較為溫和。

至於海運後市，物流業者說，市場目前已進入傳統農曆新年前的淡季，船公司雖透過削減航班與安排空班航行調整供給，但艙位收縮對運價支撐有限，整體市場仍偏弱勢。

展望未來，在既有資源與能力基礎上，中菲行將持續深耕亞太與全球利基市場，為半導體與高科技客戶打造更具韌性的供應鏈布局。