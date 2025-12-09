世紀、斐成公開收購萬年清 將轉型智慧治水方案商

上曜集團旗下世紀民生*（5314）與斐成（3313）昨（8）日宣布，以每股33.525元公開收購工業廢水處理設備大廠萬年清（6624）已發行之普通股股份，希望將自身的AI演算法結合萬年清的流體化床技術，轉型為高科技所需的智慧治水方案商。

上曜集團董事長張祐銘指出，公開收購期間為12月10日到12月29日，收購價每股33.525元，以萬年清上周五（5日）收盤價58.5元計算，折價率約42.7%。此收購案最低收購數量約為939.6萬股，約占萬年清45%股權，最高收購數量為1,357.2萬股，約65%股權，預計斥資3.15億至4.55億元左右。

世紀*、斐成公開收購萬年清

若參與應賣數量達最低收購數量，公開收購條件即為成就。完成後萬年清仍維持上櫃並納入世紀合併報表，張祐銘指出，此舉宣布世紀正式跨足治水領域，掌握AI與半導體產業的生產命脈。

張祐銘指出，AI進入軍備競賽，水資源風險已從民生議題升格為「產業生死線」。不同於電力可跨區輸送，水資源具有在地僵固性，「沒有水，資料中心就得關停」，能協助科技巨頭在2030年前達成「水資源正效益」的「治水者」，將比純科技股更具發展性。

在合併效益上，張祐銘說明，世紀民生將導入AI演算法至萬年清的汙水處理系統，針對特用化學及半導體精密製造業進行「預測性水處理」，可預判廢水濃度波動，自動調整藥劑，降低15-20%化學品消耗，助供應鏈客戶通過國際大廠的綠色稽核。

張祐銘指出，世紀民生與斐成聯手提出公開收購案，代表上曜集團深化環保工程與半導體供應鏈之布局，強化未來成長基礎。萬年清近年受惠於半導體先進封裝產能擴張，已取得多張重要訂單，更在越南與印度設立分公司，擴大國際競爭力。