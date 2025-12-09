運價下滑 長榮11月業績失色…推估下月開始出現趕出貨潮

長榮海運（2603）11月營收在整體海運市場持續波動下，單月合併營收276.3億元，較上月增約3億元，增幅1.1%，相較去年同期則減少84.6億元，減幅23.4%；前11月累計營收為3,483.3億元，年減18.1%。

長榮營收 貨櫃海運11月海運運價終止連漲，轉為連跌的局勢，隨著北美、歐洲聖誕節及新年假期的商機需求減緩，也對長榮海運11月的營收造成影響。航商指出，普遍而言，11月運量回升，但運價到11月開始回跌，因此11月營收較上月微幅增加，較去年同期衰退，累計營收衰退同樣是因為運價下跌所致。

至於海運後市，物流業者說，市場目前已進入傳統農曆新年前的淡季，船公司雖透過削減航班與安排空班航行調整供給，但艙位收縮對運價支撐有限，整體市場仍偏弱勢。

由於12月開始貨櫃輪市場交投轉冷清，再加上今年華人農曆年落在2月，推估元月開始才會出現趕出貨潮，12月開始隨著貨量減少，運價變化會比較小，推估等到元月開始大陸趕農曆年前出貨才有望出現較大的變動。

另外中美關稅磨擦減緩，應可推升美國線農曆年前出貨量；至於近洋市場及其他市場，如中東市場第4季有貨量支撐，預期市場穩定。相對之下，整體市場雖仍充滿變數，但因船公司透過削減航班與安排空班航行調整供給，運價有一定的支撐。

物流業者指出，時序已接近聖誕節及新年假期，整體出貨動能偏弱，目前大陸整體裝載率大約僅有70%至90%，需求低檔徘徊，拖累運價反彈。

展望後市，物流業者指出，影響產業前景的兩大不確定因素仍待觀察：一為庫存回補進度，二為紅海／蘇伊士運河航線的恢復情況。業者指出，若航商能安全恢復行經蘇伊士運河的航線，則運價可能回落，但當前看機會不大。

若航商持續改道好望角，較長的航程將拖慢設備周轉速度，陸側設備短缺的風險也會升高。無論未來是供給過多或過緊，海運市場在可預見的未來都將面臨一定程度的波動與不穩定。