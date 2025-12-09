台塑集團解析三因素 保守看後市

台塑集團四大公司昨（8）日發表今年年底前至明年首季展望，台塑集團認為，當前石化需求偏弱、中國大陸景氣低迷、首季出貨減少，三大因素影響下，暫呈保守看法。

對於短線影響石化業的三大因素，台塑集團指出，首先是原油與石化大宗行情偏弱，需求端尚未見明顯改善；其次大陸景氣回溫不如預期、同業擴產與庫存壓力，使區域競爭加劇；最後因明年首季農曆春節，工作天數減少，歲修增加，估明年首季營收最多也僅與今年第4季表現持平。

台塑（1301）表示，明年2月中適逢農曆春節，下游加工廠停工，石化產品需求減少，且出貨天數較少，加上公司明年第1季歲修廠數比今年第4季增加，再加上大陸持續新增乙烯及其衍生物產能，壓抑石化產品行情。因此預期明年第1季營業額比今年第4季衰退。

台化表示，石化、塑膠品行情持續下修，尚未止跌，所幸PX、PTA及下游比較健康；塑纖事業營運也有些改善，短纖紗今年起集中在越南生產，營運漸近佳境，耐隆纖維也在今年第4季決定，聚合製程集中生產，衣料絲、工業絲朝高質化發展，預計明年上半年度可看到成績。台化12月合併營收預估比11月略有增加，第4季及全年的營收，在市場去蕪存菁的前提下，將不如前期，但會有助於營運改善。

台塑化指出，市場評估2026年全球原油供需可能過剩、單日逾200萬桶，OPEC+明年第1季暫停增產並不排除討論減產；油價預估緩步下滑，但在俄烏和平協議短期難成下，每桶60美元仍有支撐。