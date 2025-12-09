台塑四寶11月營收「一好三淡」達1,022億元 僅台塑化月增6%

台塑集團昨（8）日公布11月營收表現，四大公司合併營收總計1,022.06億元，月增1.3%、年減13.8%；累計前11月營收合計1.23兆元，年減8.5%。

台塑四寶11月營收有兩個看點，其一、台塑化（6505）營收月增6.2%，是四寶唯一較10月成長的公司。台塑（1301）、南亞（1303）及台化（1326）營收仍年、月雙減；其次是南亞電子材料在高階網通、伺服器需求帶動下，相關營收連五個月向上攀升。

台塑11月合併營收133.8億元，月減0.2％、年減26.2%。台塑表示，中國大陸及美國同業持續新增石化產能，且內需不佳，大量低價競銷亞洲市場，拖累行情，台塑11月PVC、液鹼及AE平均價格比10月下跌2~7％；銷售量方面，因配合液鹼外銷客戶船期安排，10月部分訂單延至11月出貨，致公司11月液鹼銷售量比10月增加2.6萬噸。

台塑四寶11月營收概況

南亞11月合併營收211.3億元，月減0.5%，年減3.8%，減幅已經有所收斂。南亞表示，電子材料產品在AI技術持續躍進，相關投資不斷擴張的帶動，高階網通、伺服器需求帶動下，銷售價量齊揚，相關營收連續第五個月向上攀升，相關營業額與上月比增加1.8億元，與去年同期比也增加18.7億元。化工產品因麥寮BPA3定檢後重啟、塑膠加工產品因亞洲市場銷售量增加，營收都有成長；聚酯產品受感恩節下游停休影響，營收減少。

台化11月合併營收208.8億元，月減5.7％、年減23.4%。台化表示，PX、SM、OX利益不佳減少產銷量，及萃餘油回售台塑化減少，致銷量減少11.5億元；PP拓展外銷及客戶剛需補貨，銷售增加1.3億元。台化寧波也因主要苯酚廠安排11月定檢，影響酚酮減少4億元，PTA、PIA配合營業天數產銷調節，減少1.3億元。越南FIC部份，發電機組運轉時數配合國家電網調度，增加0.8億元，SPP粒及耐隆粒配合市況拓展銷售，增加0.4億元。

台塑化11月合併營收468.5億元，月增6.2%、年減8.7%。台塑化表示，11月煉油事業營業額比上月增加13.8%，主因第二套重油加氫脫硫單元與第二套重油媒裂單元定檢已於11月完成，帶動11月全產品銷售量比上月增加。俄羅斯油品出口受阻，支撐亞洲輕油與外銷油品對原油價差持續擴大，帶動全產品均價比上月增加。