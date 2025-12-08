為永續開趴！富宇「共響音樂生活節」開啟有感綠色生活

永續不再只是口號，而是走進生活的一場實踐。富宇建設（4907）首創以「音樂」為媒介，將兩者融合，連續舉辦3年的永續派對，今年以「共響音樂生活節」的全新樣貌在豐原「憬初尋」登場：在70年歷史倉庫改建而成的工業風咖啡廳，冬日沙發與旋律交織出慵懶寫意的場景，讓永續化為人人都能參與的生活行動。

「共響音樂生活節」以沙發漫音樂《My Sofa Song List 》為主題，邀請首次入圍金曲即獲獎的實力派爵士女聲－Francis Tsai法蘭領軍開唱，並集結「溫室雜草」、「等阮返來」、吳志寧與「SoulFa 靈魂沙發」等樂團輪番登台，以各自風格詮釋與土地、生活之間的緊密連結。

活動選在歲末冬初的周末夜晚登場，打造如同窩進沙發、播放最愛歌單的音樂時光。音樂人也各自分享日常生活的療癒場景，有的是在客廳沙發、陽台角落享受最愛歌單，有的沉浸於閱讀與下廚，都是享受自我沉澱、獨處時光的時刻。

對於「減式生活」，也提到生活的簡化不只是物品數量的減少，更是一種對時間、情感分配的取捨，在創作與工作之間，為自己留白，也保留陪伴家人摯友的時光，呼應富宇從建築到生活、從一方空間走向共好的品牌精神。

活動同時邀請從台灣出發、長期關注在地風土的知名餐酒品牌「金色三麥」共襄盛舉，以自在、放鬆、不受拘束的歡樂氛圍，呼應富宇建設提倡「減式生活」的永續概念，音樂節全程使用循環餐具、不提供外帶紙盒，場地布置亦選擇可重複使用的環保素材，宣傳端更捨棄傳統大量印刷，僅透過數位媒體傳播，將每一個參與細節落實為對環境友善的實踐。

富宇建設董事長特助張宇承表示：「永續不是口號，而是生活的選擇」。為期兩天的「共響音樂生活節」累計吸引約700人次參與，現場使用循環餐具約500組，預估可減少排放47.93公斤二氧化碳，每一個數據背後，皆承載著改變日常的實際行動。未來也將持續把永續精神融入生活，讓每一次的相聚，都為城市與土地留下一份美好的延續。