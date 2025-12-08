為永續開趴！富宇「共響音樂生活節」開啟有感綠色生活

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「共響音樂生活節」以沙發漫音樂《My Sofa Song List 》為主題。業者提供
「共響音樂生活節」以沙發漫音樂《My Sofa Song List 》為主題。業者提供

永續不再只是口號，而是走進生活的一場實踐。富宇建設（4907）首創以「音樂」為媒介，將兩者融合，連續舉辦3年的永續派對，今年以「共響音樂生活節」的全新樣貌在豐原「憬初尋」登場：在70年歷史倉庫改建而成的工業風咖啡廳，冬日沙發與旋律交織出慵懶寫意的場景，讓永續化為人人都能參與的生活行動。

「共響音樂生活節」以沙發漫音樂《My Sofa Song List 》為主題，邀請首次入圍金曲即獲獎的實力派爵士女聲－Francis Tsai法蘭領軍開唱，並集結「溫室雜草」、「等阮返來」、吳志寧與「SoulFa 靈魂沙發」等樂團輪番登台，以各自風格詮釋與土地、生活之間的緊密連結。

活動選在歲末冬初的周末夜晚登場，打造如同窩進沙發、播放最愛歌單的音樂時光。音樂人也各自分享日常生活的療癒場景，有的是在客廳沙發、陽台角落享受最愛歌單，有的沉浸於閱讀與下廚，都是享受自我沉澱、獨處時光的時刻。

對於「減式生活」，也提到生活的簡化不只是物品數量的減少，更是一種對時間、情感分配的取捨，在創作與工作之間，為自己留白，也保留陪伴家人摯友的時光，呼應富宇從建築到生活、從一方空間走向共好的品牌精神。

活動同時邀請從台灣出發、長期關注在地風土的知名餐酒品牌「金色三麥」共襄盛舉，以自在、放鬆、不受拘束的歡樂氛圍，呼應富宇建設提倡「減式生活」的永續概念，音樂節全程使用循環餐具、不提供外帶紙盒，場地布置亦選擇可重複使用的環保素材，宣傳端更捨棄傳統大量印刷，僅透過數位媒體傳播，將每一個參與細節落實為對環境友善的實踐。

富宇建設董事長特助張宇承表示：「永續不是口號，而是生活的選擇」。為期兩天的「共響音樂生活節」累計吸引約700人次參與，現場使用循環餐具約500組，預估可減少排放47.93公斤二氧化碳，每一個數據背後，皆承載著改變日常的實際行動。未來也將持續把永續精神融入生活，讓每一次的相聚，都為城市與土地留下一份美好的延續。

富宇建設秉持「用永續的心，賦予一個家的美好」的品牌核心價值，以共好思維深耕社區，持續推動社區住戶與地方之間的交流和連結。近幾年從「好家計畫」、「MOVE募計畫」、「Girl’s Power女力」、「富宇家族日」，到劇團包場、靜態講座與公益行動，富宇希望用一場又一場實際參與，陪伴生活、關懷土地，讓永續成為城市日常中最真實的風景。

富宇永續派對今年以「共響音樂生活節」的全新樣貌在豐原「憬初尋」登場。業者提供
富宇永續派對今年以「共響音樂生活節」的全新樣貌在豐原「憬初尋」登場。業者提供

生活 餐具 陪伴

延伸閱讀

葛兆恩、紀成澔裸身床照曝光！男男大尺度親密突破600萬觀看

楊祐寧年度歌單被「獵魔女團」攻佔！女兒還追問：把拔有肌肉嗎

狗味臭翻天！租屋處養狗釀惡臭 房東怒告房客獲賠40萬

四四南村回憶打包！ 「好丘信義店熄燈」最後巡禮 限時3天「南村尋寶市集」把立燈、沙發搬回家

相關新聞

獻烘焙雙喜臨門！台中伴手禮首獎＋iTQi 國際三星認證

台灣烘焙再登國際舞台！台中在地人氣品牌-「獻烘焙Iminding」迎來創立三週年，喜訊接踵而至，不僅榮獲「2025台中十...

房市冷！預售屋年大減七成 不動產聯盟總會提四大訴求

預售屋年減七成，買賣移轉創史上次低，不動產業下午舉行聯合記者會，中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄表示今年政策干擾超硬，...

桃園青埔交通建設再+1 信義房屋：房市增利多

桃園市府持續落實航空城規劃，其中串聯大園及青埔特區的主要幹道航青路於日前正式通車，信義房屋在地專家表示，航青路是南北向重...

房市谷底要過了！不動產聯盟總會：2026年代表字「啟」 期待政策鬆綁

中華民國不動產聯盟總會8日舉辦年終記者會，選定「啟」為2026年房市年度字，中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄表示，今年...

房市急凍 不動產聯盟總會提四大建議

2025年房市遭遇罕見政策急凍效應，自去年9 月央行祭出第七波選擇性信用管制後，市場瞬間受到「冷暴力」。今年成屋交易量縮...

台船打造的「船佳堡」集合住宅 舉行上樑典禮

台船（2208）與旗下子公司台船防蝕科技及台船營造興業8日舉行「船佳堡」集合住宅建案上樑典禮，預計將於明年下半年順利完工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。