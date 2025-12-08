獻烘焙雙喜臨門！台中伴手禮首獎＋iTQi 國際三星認證

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中在地人氣品牌-「獻烘焙Iminding」迎來創立三週年。業者提供
台中在地人氣品牌-「獻烘焙Iminding」迎來創立三週年。業者提供

台灣烘焙再登國際舞台！台中在地人氣品牌-「獻烘焙Iminding」迎來創立三週年，喜訊接踵而至，不僅榮獲「2025台中十大伴手禮首獎」，其招牌商品千層捲捲酥首度參戰，被譽為「食品界米其林」的國際權威評鑑—比利時iTQi，以90.8分高分奪得最高榮譽三星認證，成為今年少數獲此殊榮的台灣烘焙品牌。

評審團由全球米其林星級主廚與感官專家組成，全程盲測。獻烘焙以法國AOP認證奶油、台灣良質蛋與嚴選麵粉為基底，堅持職人手工反覆折疊、捲製、烘烤，成就層次分明、入口即化的酥鬆脆度。

評語直讚：「酥鬆度完美無瑕，焦糖化尾韻深遠迷人」，肯定其兼具工藝深度與風味高度。

創辦人表示：「這不是獻烘焙的獎，是屬於所有支持台灣手作、相信在地力量的朋友們的榮耀。」品牌堅持每日老宅手作、不代工、不冷凍，用時間堆疊風味，以溫度守護初心。

為了回饋三年來顧客支持，獻烘焙近日於台中、台南雙門市同步推出三週年限定活動，包括「滿600抽整單0」、「買即贈」限量週邊等活動，消費者反映熱烈。

獻烘焙Iminding招牌商品千層捲捲酥獲比利時iTQi最高榮譽三星認證。業者提供
獻烘焙Iminding招牌商品千層捲捲酥獲比利時iTQi最高榮譽三星認證。業者提供

