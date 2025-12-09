快訊

川普准了！ 美國放行輝達H200晶片出口到中國

川普關稅施壓… 陸外貿轉向東協歐盟 貿易順差首破兆美元

上市鋼廠寄望明年第1季景氣回溫

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

國際廢鋼價格逐步脫離谷底，進到低檔盤旋，但鋼筋價格難見起色。豐興（2015）昨（8）日廢鋼、鋼筋與型鋼全面平盤，反應台灣本土及亞洲建築用鋼市場需求疲累的困境，上市鋼廠寄望明年首季景況回溫，重新回到獲利模式。

豐興協理莊文哲說，近期國際鋼鐵原物料行情穩中帶堅。美國大船廢鋼無報價，日本廢鋼持平為每公噸315美元，美國貨櫃廢鋼最新報價持平以300美元交易，澳洲鐵礦砂上周由每公噸104.7美元上漲至105.7美元。豐興業務會議昨天拍板，廢鋼、鋼筋與型鋼產品平盤，包括曷昇、慶欣欣以及多家電爐鋼廠跟進。

上市電爐廠主管表示，12月以來，國際廢鋼報價與11月下旬比較，每公噸微幅上揚3至8美元，顯示廢鋼行情已脫離先前的弱勢盤整，進入低檔回穩階段；但廢鋼價格穩住，代表鋼筋成本難降，電爐廠的利差持續被壓縮。上市電爐廠主管說，根據商情顯示，亞洲電爐煉鋼廢鋼成本占鋼筋總成本比重55%至70%，廢鋼價格變動對利差的影響十分直接。

如果廢鋼每公噸CFR 300美元，約當新台幣1萬元，加上煉鋼、軋鋼、能源、人事等成本每公噸4,800至5,200元，鋼筋製造成本約1.5萬至1.55萬元，但台灣鋼筋市場近來實際成交均價約1.53萬元，不少電爐廠倒貼出貨。

上市鋼廠主管說，國際廢鋼價有撐，但亞洲鋼筋需求仍偏弱，主因大陸房建需求仍處谷底，越南與南韓建築投資縮手，國內打炒房、公共工程延後，鋼筋盤商持續低庫存操作。由於需求端未改善，鋼筋價格難以上調，多家鋼廠認為，若持續滿載生產，只會讓庫存上升、利差惡化，產量調整、控制供給勢在必行。

上市鋼廠主管說，日本部分電爐廠12月起針對鋼筋實施限產，南韓與越南多家長流程鋼廠降低線材、鋼筋排程，國內也有部分電爐廠討論歲修提前，以達到實質減產目的。

市場預期，明年首季是鋼筋等建築用鋼由枯轉榮的關鍵轉折，如果美國降息釋出更多資金，同時搭配大陸進行穩房措施，台灣房市選前回到溫和復甦，鋼筋才可能走向價量溫和回升。

鋼價 美國 市場

相關新聞

台塑四寶11月營收「一好三淡」達1,022億元 僅台塑化月增6%

台塑集團昨（8）日公布11月營收表現，四大公司合併營收總計1,022.06億元，月增1.3%、年減13.8%；累計前11...

能源論壇18日登場／寶晶董座蔡佳晋：政策加速 不要加鎖

寶晶能源董事長蔡佳晋表示，要加速台灣能源轉型腳步，必須解決法規缺乏彈性、審查門檻過低、環評法規不合理加嚴等三大問題。他強...

上市鋼廠寄望明年第1季景氣回溫

國際廢鋼價格逐步脫離谷底，進到低檔盤旋，但鋼筋價格難見起色。豐興昨（8）日廢鋼、鋼筋與型鋼全面平盤，反應台灣本土及亞洲建...

台塑集團解析三因素 保守看後市

台塑集團四大公司昨（8）日發表今年年底前至明年首季展望，台塑集團認為，當前石化需求偏弱、中國大陸景氣低迷、首季出貨減少，...

運價下滑 長榮11月業績失色…推估下月開始出現趕出貨潮

長榮海運11月營收在整體海運市場持續波動下，單月合併營收276.3億元，較上月增約3億元，增幅1.1%，相較去年同期則減...

中菲行11月營收 寫今年來單月新高

物流指標業者中菲行昨（8）日公告11月集團合併營收26.19億元，年減7%、月增11.9%，為今年以來單月營收新高。

