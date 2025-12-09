智慧經營／達運光電營運長戴家欣 策略三箭 邁進下個十年

達運光電（8045）成立超過30年，近期啟動世代交替，組織世代傳承與轉型，核心中生代主管戴家欣出任達運光電營運長，日前達運光電參加航太國防展，戴家欣就獨挑大梁，主導展會重點，更獨當一面的對國內外客戶及媒體侃侃而談。

技術核心 市場導向

達運光電董事長陳碧霜期許，達運光電深化「以技術為核心、以市場為導向」的營運策略，全球供應鏈重構下，以更年輕、更靈活的姿態迎戰市場新局，提升寬頻頻率升級產品（1.2G升級1.8G）、無人機傳輸系統、低軌衛星通信等市占率，迎向下階段營運成長黃金期。

達運光電為陳碧霜與總經理戴國源夫婦共同創立，戴家欣是二代接班，不僅從小就在父母身邊打轉，國中赴美求學，大學期間也進入達運光電美國子公司ACI Communications實習直到畢業。

戴家欣就學時專攻電子電機，修習經濟學，學歷跨足工、商領域，累計五年海外經驗，擅長產品開發與市場拓展，回台服役後，投入集團國際業務，負責全球市場營運、經營管理美國子公司ACI，主導北美市場的ACI品牌策略調整及客戶滲透。

自美國回台逾12年，戴家欣與團隊們成功將產品導入主流系統，在DSIM系列（可調式自動增益模組）奠定關鍵里程碑，打入美國前兩大有線電視寬頻營運商Charter、Comcast。

航太國防 深化布局

達運光電同仁形容，他具備強大的文化融合技巧，能夠順利克服不同市場、法規、商務等背景差異，將成果轉化為國際化的銷售成績。

戴家欣原本擔任業務處長，接任營運長後，負責公司在寬頻網路事業的營運管理、產品創新開發、策略規劃與執行、全球市場版圖擴張等布局。

戴家欣表示，接任營運長，是責任的開始，將聚焦於AI賦能，產品升級；專注利基，解決痛點；活化通路，全球布局等「策略三箭」，為達運光電的下一個十年，奠定更穩固的成長基石。

日前達運光電首度參加台灣國際航太暨國防工業展（TADTE 2025）盛會，以寬頻通訊與AIoT技術，融入國防應用，推出從衛星通訊、無人機防禦、熱顯像及夜視系統與機動戰情中心等完整方案。

戴家欣獨挑大梁，將「野戰帳篷」打造的「機動戰情中心」搬進展場，搭配低軌衛星接收站、風光互補電力系統、智慧環控，引發各界討論。

展期間，戴家欣也一身便裝，在展場穿梭，接待國內外客戶，更面對媒體採訪，暢談達運光電在航太及國防工業領域布局。

隨著世代接班與傳承計劃展開，達運光電強調，象徵公司「傳承 x 創新共榮」的世代布局已然到位，未來將在董事長陳碧霜的經驗掌舵與新任營運長戴家欣的策略衝刺下，全力開創新局，為股東與客戶創造長期價值。