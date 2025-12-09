快訊

川普准了！ 美國放行輝達H200晶片出口到中國

川普關稅施壓… 陸外貿轉向東協歐盟 貿易順差首破兆美元

聽新聞
0:00 / 0:00

商業興觀點／知識工作者 善用 AI 提升創造力

經濟日報／ 廖妤甄（商研院經營模式創新研究所研究員）

以大型語言模型（LLM）為核心的「AI代理人（AI Agents）」，正迅速從實驗室走向商業應用。這些代理人不僅能理解語言、執行任務，更具備自主規劃與多步驟協調能力，對知識型工作者而言，此番變革無異於工作本質的重塑。本文將從AI代理人的定義出發，探討其對知識型工作者的工作本質轉變及其相應風險挑戰。

一、AI代理人定位

AI代理人具備「目標導向」與「自主決策」能力。它們能根據任務需求，自主搜尋資料、分析情境、執行操作，甚至與其他代理人協同合作，其核心價值在於「可擴展性」與「持續學習」，能根據環境變化不斷優化自身行為。

二、知識型工作者的角色重塑

知識型工作者的核心價值，在於專業知識的應用與創造力的發揮。AI代理人能快速處理大量資訊、生成報告、預測趨勢，促使知識型工作者的角色從「執行者」轉向「策略制定者」、「監督者」與「倫理守門人」。

行銷社群領域，AI代理人大量應用於自動化內容生成、客戶行為分析與即時廣告優化，IBM Watson Advertising能根據天氣、地區與消費者行為即時調整廣告內容，提高點擊率與轉換率。你我平常能看到的資訊都已經難以分辨是來自於人類或是AI。

根據Forbes報導，AI代理人能在社群平台上即時回應客戶問題、分析情緒並調整品牌語調，提升互動率達30%以上。

PwC資誠聯合會計事務所也在最新研究報告指出，AI代理人已能自動執行財務報表生成與合規檢查，並導入「責任型AI」架構，確保模型可解釋性與審計透明度。

綜上所述，現行的知識型工作者需具備「AI理解力」與「倫理判斷力」，才能在新工作模式中發揮價值。

三、風險與挑戰

AI代理人能執行的任務愈多，對人類技能的需求就愈少。資料處理、報告撰寫、流程管理等工作首當其衝，所謂白領將更強調「人機協作」與「創新能力」。

另外AI代理人未來將基於複雜的模型與資料做出決策，責任歸屬成為法律與倫理上巨大挑戰。

如AI代理人導入病歷管理與診斷輔助，即面臨高度隱私風險，存取大量健康資料之餘須導入加密技術、資料匿名化與病患知情同意機制，並建立AI風險管理框架（如NIST AI RMF），以確保其技術應用符合倫理與法規。

AI代理人首要之務在於建立跨部門AI治理機制，導入責任型AI設計原則，強化人機協作與倫理教育，恰恰這些層面都需要人類管理與判斷。

重塑本質即是變革，知識型工作者得須自我變革，讓自己具備AI技術理解力、商業敏感度與溝通能力，善用AI產出轉化為具創造力的策略與行動，方為生存之策。

AI 語言 社群

延伸閱讀

如廁見女性清潔人員不舒服？半數日男點頭 發難男星澄清：不是反對

美得不像人類的年齡！38歲劉亦菲「神仙姐姐爆改賽車辣妹」 無P圖路人視角比精修照更迷人

Google AI眼鏡Android XR本周登場 宏達電、英濟等沾光

「人類器官不斷移植」與習近平外洩對話瘋傳 普亭：長生不死不可能

相關新聞

台塑四寶11月營收「一好三淡」達1,022億元 僅台塑化月增6%

台塑集團昨（8）日公布11月營收表現，四大公司合併營收總計1,022.06億元，月增1.3%、年減13.8%；累計前11...

能源論壇18日登場／寶晶董座蔡佳晋：政策加速 不要加鎖

寶晶能源董事長蔡佳晋表示，要加速台灣能源轉型腳步，必須解決法規缺乏彈性、審查門檻過低、環評法規不合理加嚴等三大問題。他強...

上市鋼廠寄望明年第1季景氣回溫

國際廢鋼價格逐步脫離谷底，進到低檔盤旋，但鋼筋價格難見起色。豐興昨（8）日廢鋼、鋼筋與型鋼全面平盤，反應台灣本土及亞洲建...

台塑集團解析三因素 保守看後市

台塑集團四大公司昨（8）日發表今年年底前至明年首季展望，台塑集團認為，當前石化需求偏弱、中國大陸景氣低迷、首季出貨減少，...

運價下滑 長榮11月業績失色…推估下月開始出現趕出貨潮

長榮海運11月營收在整體海運市場持續波動下，單月合併營收276.3億元，較上月增約3億元，增幅1.1%，相較去年同期則減...

中菲行11月營收 寫今年來單月新高

物流指標業者中菲行昨（8）日公告11月集團合併營收26.19億元，年減7%、月增11.9%，為今年以來單月營收新高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。