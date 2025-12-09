從寓言學管理／適才適所 績效勝出

話說，一匹千里馬，被趕去太行山拉沉重的鹽車。烈日下，它一步步在崎嶇山路上掙扎，蹄裂膝折。到陡峭山坡前，拉不上去，車夫皮鞭像雨點般落下。伯樂路過，看見馬的傷痕，立刻下車痛哭，脫下衣袍覆在牠背上。千里馬抬頭長嘯，聲震雲霄。那一聲，是感激和獲尊重的回應。《戰國策‧楚四》

故事寓意，不只是知音難求，更在提醒主管：人才用錯地方，任何績效制度都只是徒然。

千里馬的強項，是奔馳絕塵，日行千里，而非負重拉車。把牠編入拉鹽車隊，只會換來摧折與虛耗。而馱馬的骨骼肌肉能承重擔，但要它長途奔跑，也將無以為繼，有負所託。

同樣的，在企業中，若將創新人才放入例行作業框架，會讓原本活躍的思維漸漸麻木。而要求精於細節的執行者進行策略構思，也讓其痛苦不堪。

做好績效管理，不僅在於制度、流程的熟稔，也需要能識人，並做到適才適所。

伯樂之所以是伯樂，並非有神眼，而是願意理解「人各有才」，如同五根手指，長短不同，功能特異。識才者，能多看一眼，多問一句，見其長短、知其節奏，並據此分配任務。實務中，常見兩種人才配置誤區。

一、齊頭式分工：不論能力差異，一律平均分配任務，再依結果評比。這種制度，看似公平，卻把卓越者拉平，也讓潛力者失去方向。

二、十項全能論：陷入全能的迷思。既要求創意無限，又期待執行完美，試圖培養人人樣樣精熟。其訓練代價不僅高昂，且常淪為「樣樣懂、樣樣淺」。

事實上，創新與執行，本就存在特質差異。前者思考跳躍、喜歡破格；後者重視穩定、講求流程。高績效團隊是在多樣中找到互補，而非在平均中追求完美。

譬如，讓創新型與執行型編為同組，創新者負責規劃，而執行者據以落地。或者，調整權重，讓創新者任務中創意占七成，執行占三成；讓執行者反之。如此一來，兩者互補，成果更豐碩。

績效的形成，往往不是個人單點爆發，而是團隊能力的精準拼接。古代作戰時，千里馬負責傳遞軍情，負重馬則肩負後勤輜重運輸。一前一後，奔行與載運兼得，才是組織最穩定動力系統。

故事最後，那聲撕心裂肺的長嘯，往往被誤讀成悲鳴。其實，那是被理解後的感動。

對人才而言，被看見，比被獎勵更受激勵。當主管能準確辨識部屬強項、指派適當任務、並讓對方知道「我看見你的能力」，那聲長嘯，就是被賞識的熱情回應。

反之，若長期讓人才被錯置、被忽略。或者，如同粗暴的車伕，強制錯置人才交出成果。則再多的獎金，也喚不回那份願意「日行千里」的心。

古人說：「知人者智，自知者明。」

主管的智慧，不只是知人，更在善任。懂得哪種任務適合哪種人，甚至哪兩人搭配能產生最大效益，這是績效管理的最高境界。適才適所，不僅節省人力成本，也降低用人的試錯代價。錯用，往往意味著招募、培訓與離職的循環。而用對，則改寫團隊的整體表現。

績效管理，不是要求每匹馬都能拉車，而是讓每匹馬都能奔向它該去的方向。所謂伯樂之道，不在眼力，而在心力。當管理者願意俯身，看見那匹滿身傷痕、仍想前行的千里馬時，也許，團隊真正的速度，才正要開始。