正隆大園廠獲「國家永續發展獎」肯定 打造低碳製造示範標竿

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
正隆大園廠榮獲行政院國家發展委員會「國家永續發展獎」肯定，由廠長陳青山（右）接受行政院副院長鄭麗君（左）頒獎。正隆/提供
正隆（1904）大園廠以「與自然為本、以少創多」打造全台最具規模的循環經濟示範場域，8日從148個參賽單位中脫穎而出，獲行政院國發會「國家永續發展獎」肯定，為今年企業類僅22家入選者之一，由陳青山廠長代表受獎。評審團指出，正隆大園廠以全球獨步的廢紙容器完全回收產線與典範式沼氣能源化系統，展現環境、社會與經濟三重價值，樹立造紙業永續轉型指標。

正隆以「自然共榮」為初心，推動全台最大「3R PLUS 全循環商模」，整合產品、能源、水與農林資源，深化S.M.A.R.T.低碳智紙。大園廠每年再製近50萬公噸回收紙，其中八成來自本地，約占全台回收紙量15%。2024年工紙回收紙利用率與廢棄物資源化比例均達99.8%，水資源循環利用率96.3%，替代燃料比例27.7%，並供應鄰近工業區低碳燃料，有效推動產業共生。

大園廠亦設置全球規模最大的一貫化紙容器回收處理產線，每年最高可創造81萬公噸減碳效益，並與經濟部合作推動區域性回收計畫，成為循環經濟示範標竿。

正隆大園廠依循集團四大科學減碳路徑—提升能效、發展再生能源、擴展循環燃料、導入負碳技術，全面推進製程智慧化與低碳化。自2005年取得全球首張 ISO 14064-1溫室氣體盤查證書起，即持續深化碳管理；2008年取得台灣首張 VCS 碳權，並開發造紙業減量方法學「TMS-II.013 蒸氣系統最佳化」，2025年獲環境部核發6.4萬噸碳權。大園廠亦率先導入 ISO 50001 能源管理與內部碳定價。

同時，更透過壓水部節能改造及高效渦輪真空泵等技術，每年減碳1萬噸 CO₂e，帶動1.17億元研發投資與多元就業機會。正隆大園廠沼氣能源化系統自2022年啟用，每年發電逾1,150萬度，可提供全台3,000家戶用電。2024年溫室氣體排放量較2018年減少近12%，提前達成短期目標。

廠長陳青山表示，正隆對內以「低碳智慧造紙」為核心推動數位化升級，並打造學習型組織，導入AI管理，連續18年為員工加薪，提供留任獎金、宿舍及友善制度，確保人才穩定。

對外，在供應鏈方面，聚焦「低碳、數位、激勵、賦能」四大行動，協助中小企業導入碳風險管理與環境績效強化整體韌性。社會面向上，則推動「紙圖書館」、「永續教師研習營」及「綠色工廠開放參觀」三大社會創新行動；2025年並首度推出「教師研習營×工廠參訪」雙軸課程與親子研習營，讓更多民眾走進全球標竿循環工廠，實踐「Better Together 共學共好」精神，共創永續未來。

正隆 減碳

