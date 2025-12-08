巨城周年慶12天 業績飆破目標的32億元

Big City遠東巨城購物中心周年慶於8日完美劃下句點，再度展現強大吸客實力，消費者購物戰力在12天中全面引爆，業績超越預期目標32億元（含遠東SOGO百貨新竹店），相較去年同期成長6%，來客數大幅提升，汽機車進場總量突破逾20萬輛次，為接下來的年末檔期延續高漲，也成功補上年度營收最後一塊拼圖。

無懼於今年百貨業周年慶面臨挑戰，巨城業績持續成長，關鍵在於持續引進桃竹苗及全台獨家品牌，並在2025年11月底前完成超過1,300坪改裝工程以及與各大品牌緊密合作、推出許多獨家限量商品，掀起搶購熱潮。除全台精選貨量匯聚於此之外，透過精準的客層分析推出回饋吸引大量主顧客前來，激發消費潛力並提升購物滿意度。另外，「12天12樣來店禮」策略奏效成為最強助攻；並串聯154萬粉絲會員與線上線下活動的串聯，成功帶動人氣與買氣，各大專櫃也迎來亮眼業績。

全台壓軸周年慶，受惠尾牙抽獎、年底換屋潮成功提升3C家電業績持續發酵，雙位數成長，廣受竹科工程師青睞的智慧型手錶以及追求新奇體驗顧客喜愛的無人機、運動相機整檔期售出超過上千組，便利的智能家電也相同吸引大量消費者搶購。氣溫逐步轉涼，加上年底出遊潮與跨年需求、保暖機能服飾需求明顯提升，服飾部類持續成長。美妝保養持續深受消費者喜愛，小資族喜愛的韓系保養、高端髮品帶動整體買氣，整體成長12.5%。另一方面，搭上療癒經濟、電影檔期及IP熱潮，玩具業績成長10%。

巨城營業精心規畫提供多樣化選擇、同時創下12.8%高成長；「Mr.Moan」焦糖布丁、蛋糕賣出上看2萬顆、榮獲 500 甜評價的「碧月」巴斯克乳酪蛋糕熱銷9,000片，網路潮流指標「BOGAMADE」Boga shop的超好穿高跟鞋以銷售超過2,400雙成功吸引女性族群，帶動人流並提升整體話題度。在周年慶以及聖誕節檔期雙引擎加持下，全年度業績可望上看180億元（含遠東SOGO百貨新竹店），持續突破新高。