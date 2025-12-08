東生華與港股兆科眼科策略合作 將引進國內第一項老花眼新藥在台上市

東生華（8432）8日宣布，正式與港股掛牌的兆科眼科展開策略合作，將引進正在美國食品藥物管理局（FDA） 審查中的老花眼創新療法BCSA25來台上市。此產品為台灣首個緩解老花眼症狀之處方新藥眼藥水，未來不僅深化東生華在眼科領域的產品線，也為高齡社會的視覺照護帶來更多元且具臨床價值的治療選擇。

東生華表示，老花眼是多數中高齡族群的常見困擾。根據國民健康署《2021國民健康訪問調查》，台灣45歲以上老花族群比例明顯上升，65歲以上老花盛行率達65.8%，顯示隨人口結構老化及用眼習慣改變，近距離視力需求日益增加。全球研究亦指出，在數位生活普及與視覺負荷上升的影響下，老花問題有提前發生的趨勢，使市場對於新型、非手術治療方式的需求持續擴大。

此次合作的老花眼新藥BCSA25目前已進入美國FDA審查程序，此產品針對虹膜兩組拮抗肌肉提供互補作用，根據研究，此產品在8小時內的所有時間點均具有統計意義的近距離視力改善，藉此達到增加景深、改善近距離視覺品質的效果。BCSA25此款新藥已成為國際間備受關注的非手術型老花眼治療選項。

東生華製藥總經理楊思源表示，台灣正邁向超高齡社會，視覺健康已成為中壯年與長者的重要生活議題。本次老花眼新藥BCSA25的引進，不僅填補台灣在自費老花眼治療上的市場缺口，也展現我們持續導入國際創新療法、提升患者生活品質的承諾。期待透過與兆科眼科的合作，讓更多台灣民眾能夠接觸到非手術、具實證基礎的老花眼治療新選擇。

兆科眼科董事會主席、執行董事兼行政總裁李小羿表示，BCSA25是該公司在老花眼領域的重要成果，很高興能與長期深耕台灣專科醫療領域的東生華攜手合作。相信雙方的合作將加速產品在台灣的臨床導入與商業化進程，並進一步提升熟齡視覺照護的可及性。

此次合作不僅擴大東生華在眼科領域的產品深度，也再次展現公司在國際合作與創新療法引進上的執行力。未來，東生華將持續拓展專科治療領域、深化產品組合，並以穩健治理與可靠的開發策略，推動更多創新醫療產品在台灣落地。