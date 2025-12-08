德淵印度二廠量產啟用 年產能提升至1萬公噸
德淵集團董事長蕭向志今天宣布，位於印度馬哈拉施特拉省馬哈德工業區（Mahad）的第二座工廠正式量產啟用，新廠首階段建置3條主要產線，導入後印度區年產能自3400公噸大幅提升至1萬公噸。
德淵今天舉辦印度新廠開幕酒會，蕭向志表示，印度第二座工廠可更有效支應印度及鄰近市場日益增加的需求，強化德淵在南亞熱熔膠與膠黏劑供應版圖。
德淵指出，在全球減碳與減塑趨勢帶動下，熱熔膠因具備快速固化、無溶劑配方且有助於降低碳排與污染的特性，於各項應用中愈來愈受重視。
德淵說明，2025年累計至10月，印度德淵雖受限於產能供不應求，營收年增率仍趨近雙位數；隨著第二廠產能陸續開出、客戶結構持續優化，整體成長動能可望進一步放大，多年布局已開始實際反映在營運表現。
國際研究機構預估，印度熱熔膠市場2024年規模約在2至3億美元之間，自2024年到2030年可望以約10%的年均複合成長率持續擴大，成長動能主要來自包裝與電子商務蓬勃發展、白色家電應用、汽車與建築等製造業升級、外資電子業投資印度，以及對低VOC（揮發性有機化合物）、綠色環保膠黏劑需求的增加。
德淵說明，為因應上述產業趨勢，在印度擴充產能，將聚焦熱熔膠、水性膠黏劑等綠色材料，有助於支撐印度二廠未來產能消化與營收成長。
今天印度新廠開幕酒會，德淵邀請前副總統陳建仁伉儷、印度台北協會副會長南敬明，以及產官界與各公協會代表等參與剪綵儀式。
德淵於2013年透過合資成立Tex Year IndustrialAdhesives Pvt. Ltd.正式進入印度市場，成為台灣第一家在印度設廠的上市黏膠廠商，長期深耕當地客戶與通路。印度德淵在地生產各項膠黏劑產品，縮短交期、提升服務彈性。
