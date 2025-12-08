豐興廢鋼...鋼筋與型鋼平盤 明年首季是由枯轉榮關鍵
國際廢鋼價格逐步脫離谷底，進到低檔盤旋，但鋼筋價格難見起色。豐興（2015）8日廢鋼、鋼筋與型鋼全面平盤，反應台灣本土以及亞洲建築用鋼市場需求疲累的困境，上市鋼廠寄望明年首季景況回溫，重新回到獲利模式。
豐興協理莊文哲說，近期國際鋼鐵原物料行情穩中帶堅。美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼持平為每公噸315美元，美國貨櫃廢鋼最新報價持平以300美元交易，澳洲鐵礦砂上周由每公噸104.7美元上漲至105.7美元。
豐興業務會議拍板，廢鋼、鋼筋與型鋼產品平盤，包括曷昇、慶欣欣以及多家電爐鋼廠跟進。
上市電爐廠主管表示，事實上自從12月以來，國際廢鋼報價與11月下旬比較，每公噸微幅上揚3～8美元，顯示廢鋼行情已脫離先前的弱勢盤整，進入低檔回穩階段；但廢鋼價格穩住，代表鋼筋成本難降，電爐廠的利差持續被壓縮。
市場預期，明年首季將是鋼筋等建築用鋼由枯轉榮的關鍵轉折，如果美國降息釋出更多投資資金，同時搭配中國大陸進行更大規模穩房措施，加上東南亞工程回溫，台灣房市選前回到溫和復甦，鋼筋可能走向價量溫和回升，為下一坡回溫奠定基礎。
