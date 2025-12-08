世界健身明年續展店 並將拓展海外市場

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

世界健身-KY（2762）將於9日舉行線上法說，說明2026年策略展望與市場布局，將專注提供高價值健身健康服務，並加速全球擴張為核心。預計2026年新增10-15家直營分店，並以提升獲利為主軸進行選點。

世界健身-KY董事長柯約翰強調，2026年核心目標，在推動136家World Gym分店的同店銷售成長，將會借重並導入高價值、AI驅動的服務，強化並提升會員體驗。

看好Pilates為重要成長趨勢，計畫2026年於全台136家World Gym分店，推出專業Pilates一對一或小團體課程。同時將與台中指標醫學機構合作，推出全新「健康管理平台」，該數位平台可追蹤超過50項生物標記、整合營養管理App，並提供AI生成的個人化報告與私人教練指導。

世界健身表示，泰國是2026年海外布局的一大驅動引擎，在泰國將採直營模式。看好泰國健身普及率仍低，且消費者健康意識抬頭、購買力提升，有如十餘年前剛起步的台灣市場，World Gym期以具競爭力的價格搶市。

