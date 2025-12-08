上曜集團公開收購萬年清 正式跨足智慧治水領域

上曜（1316）集團旗下世紀*（5314）與斐成（3313）於8日宣布，以每股33.525元公開收購工業廢水處理設備大廠萬年清（6624）已發行之普通股份，目的為將自身的AI演算法優勢結合萬年清的流體化床技術，轉型為高科技急需的智慧治水方案商。

本次公開收購期間為12月10號到12月29日止，預計最高收購數量為13572000股，約65%的股權，最低收購數量為9396000股，約45%的股權，若參與應賣數量達最低收購數量，本次公開收購條件即為成就。

完成後，萬年清維持上櫃地位，並納入世紀民生合併報表，此舉宣布世紀民生正式跨足治水領域，掌握AI與半導體產業的生產命脈。

斐成開發暨世紀民生董事長張祐銘表示，隨著AI進入軍備競賽，水資源風險已經從民生議題升格為產業生死線，不同於電力可以跨區輸送，水資源具有在地僵固性，沒有水，資料中心就得關停，能協助科技巨頭在2030年達成水資源正效益的治水者，將比純科技股更具發展性。

世紀民生將導入AI演算法與萬年清的污水處理系統，針對特用化學及半導體精密製造業進行預測性水處理，可精準調控、預判廢水濃度波動，自動調整藥劑降低15%到20%的化學品消耗，完成產業數位履歷，生成不可串改的區塊鏈數位產品護照，提供供應鏈客戶輕鬆通過國際大廠的綠色稽核。

併購完成後，張祐銘表示，集團將成為最具競爭力的綠色科技供應鏈整合者，萬年清的技術將全面導入集團內開發的智慧建築及世紀民生的保健品智慧工廠，透過AI運算，「世紀＋場域建設斐成＋水資源治理萬年清」的三方整合，集團將具備輸出AI綠色園區統包方案的能力，搶攻台商回流以及東南亞設備的龐大商機。