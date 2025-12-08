三商巧福周年慶！牛肉麵、排骨飯特價 身分證這四個數字免費送牛肉麵

三商巧福迎接歲末溫馨時節，自12月9日起至12月17日，展開為期九天的周年慶活動，推出經典餐點超值優惠，盼以親民價格陪伴民眾度過冬季。此次活動中，「原汁牛肉麵」與「紅燒排骨飯」兩項熱銷品項特惠價皆109元，其中原汁牛肉麵原價175元、紅燒排骨飯則為140元，優惠幅度相當有感，鎖定上班族與家庭客在年末用一碗熱湯補充能量。

值得一提的是，12月9日活動首日推出限定驚喜。身分證字號若含連續數字3375，當日至門市消費出示證件即可免費贈送原汁牛肉麵1碗。活動僅1天，邀請符合資格的民眾把握難得機會，品嚐這碗熟悉的國民牛肉麵滋味。

活動期間以悠遊付結帳，筆筆回饋3%，最高回饋18%。本次周年慶不僅價格親民，也替上班族準備了一份午餐小確幸，希望用最具代表性的國民牛肉麵陪伴民眾度過日常。