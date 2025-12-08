KPMG「Let’s Go Wonderland」家庭日 逾三千同仁、員眷共享歡樂時光

KPMG安侯建業聯合會計師事務所於6日於六福村主題遊樂園盛大舉辦年度家庭日活動，以「Let’s Go Wonderland」為主題、樂高積木為元素打造繽紛熱鬧的歡樂場景。這也是 KPMG 睽違八年再度回到六福村，期望為同仁與眷屬創造嶄新而美好的共同記憶。

KPMG安侯建業主席陳俊光表示，感謝全體同仁的努力付出，以及家人的支持與包容，讓 KPMG 能夠持續成長茁壯。他強調，希望透過家庭日增進同仁與家人之間的情感連結，未來安侯建業也將持續打造兼具身心平衡的優質職場，讓員工感受幸福與健康，並與企業共同邁向永續。

KPMG執行長施威銘指出，近年來 KPMG 積極推動多項工作優化措施，不僅在業務層面加速數位化轉型，內部亦以員工幸福與健康為核心，持續強化心理支持與多元的 Work-Life Balance 機制。除了大型家庭日活動，公司也連續兩年推出「Happy Friday」及多項「Fun 樂趣」企劃，協助同仁在工作與生活中取得平衡。今年 KPMG 也再度獲得全民運動署「運動企業」認證及衛生福利部「健康職場標竿獎」肯定，展現企業對員工關懷的承諾。

今年家庭日特別融入樂高積木元素並延伸至活動視覺設計，營造童趣十足的氛圍。活動規劃 AR 實境闖關，只需使用手機即可體驗創新有趣的遊戲任務，結合六福村多元遊樂設施與精采舞台節目，讓 KPMG 的大朋友、小朋友們在專屬的 KPMG Wonderland 中度過愉快而難忘的一天。