奇美實業勇奪國家永續發展獎 樹立石化業綠色轉型新典範

奇美實業8日獲頒114年「國家永續發展獎」企業類殊榮，展現臺灣石化產業在永續轉型上的新典範。「國家永續發展獎」由行政院國家永續發展委員會設立，旨在表揚推動永續發展績效卓越的單位，鼓勵全民參與永續發展推動工作，落實永續發展在地化及生活化目標，實現國家永續發展願景。

114年「國家永續發展獎」企業類共22家企業獲獎，橫跨高科技、傳產、金融、生技、零售等多元產業，奇美以石化材料為本業，首度參加即能在眾多競爭者中脫穎而出，意義格外重大。奇美實業長期深耕高性能材料領域，近年積極推動低碳轉型與循環經濟，將ESG理念融入企業核心，並以具體行動回應全球永續浪潮。

在永續管理制度上，奇美導入多面向國際認證，包括ISO 37001反賄賂管理系統、ISO 46001水資源效率管理系統、SA 8000社會責任管理系統，並持續推動ISO 14001、ISO 50001、ISO 20400、ISO 27001等多元標準，全面提升企業治理與營運韌性。

奇美在減碳與循環經濟的行動尤為突出，自2007年起推動碳盤查，至減碳基準年2021年已累積減碳30萬噸，減幅高達30%；2023年以1.5°C標準通過SBTi科學減碳目標驗證，設定2030年範疇一加二減碳42%、範疇三減碳25%，2050年達成淨零排放，展現明確且具體的永續藍圖。

奇美2023年啟用全台第一座自建汽電共生廠，以天然氣取代燃煤，更能回收餘熱產生蒸汽，回饋製程使用，每年減碳12萬餘噸，落實「循環經濟」。同時也建置太陽能電廠，裝置容量達22MW，年發電量超過三千萬度，並規劃導入氫能，讓能源更潔淨、更永續。

奇美持續提升水資源利用率，自建EDR水資源中心，把工業廢水轉化為高品質再生水。2025年起，仁德再生水廠每日供應奇美8,000噸再生水，透過內外部再生水雙管齊下，使仁德廠區80%的用水都來自再生水，每年可節省約363萬公噸自來水。

在材料創新方面，奇美推出Ecologue ®永續材料品牌，積極推動PCR塑料生態鏈、化學回收、生質材料等多元永續材料解決方案。2024年更以「煙道氣捕CO2製造固碳PC技術」榮獲全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards），肯定其在碳捕捉與再利用技術的創新。除了自身減碳，也實踐碳手印理念，推出低碳光阻產品與再生配向膜服務等，並舉辦交流會，協助上下游夥伴共同減碳。

延續創辦人許文龍透過貢獻實現幸福的理念，奇美藉由奇美博物館及奇美文化基金會，推動藝術與社會回饋，以奇美綠能園區推廣環境永續與自然生態，長期投入公益、科普教育、藝文推廣，與地方社區共榮。同時重視多元職場與社會共融，積極推動性別平等、員工健康、友善職場，提供多元福利、健康促進措施，並自設消防隊，全方位保障同仁與承攬商安全。

奇美近年積極參與國際永續評鑑，榮獲EcoVadis白金獎牌名列全球前1%，CDP氣候變遷問卷取得A級領先成績，RBA驗證獲白金級滿分肯定。對奇美而言，參與評鑑與獎項不僅止於展現環境、社會、治理等面向的卓越成果，更以此為自我檢視與精進的契機，促使企業持續提升永續作為。奇美將持續以「Clean & Green」願景及「A Step Up」精神，持續創新、持續行動，攜手價值鏈夥伴，讓企業成為社會的正能量，一起邁向永續的未來。