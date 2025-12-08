30年來台灣首位冬奧花滑選手！安聯人壽邀李宇翔擔任米蘭冬奧代言人

快訊

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
安聯人壽力邀花式滑冰選手李宇翔，擔任2026米蘭冬奧代言人。圖／仝澤蓉攝影
2026年米蘭科爾蒂納冬季奧運倒數計時，安聯人壽8日宣布攜手台灣之光花式滑冰選手李宇翔，擔任2026米蘭冬奧代言人。

安聯人壽祭出「一日花滑運動員免費體驗」活動，號召民眾、保戶、業務員一起上冰場為台灣選手加油，完成闖關任務即可有機會獲得「米蘭雙人來回機票（一名）」以及2026年米蘭冬奧獨家主題紀念品。

安聯集團自2021年起，成為奧林匹克及帕拉林匹克運動會的全球合作夥伴為期12年，持續透過專業的保險服務、專業培訓、職涯發展與健康活動，全面支持運動員追求夢想、迎接挑戰，滿足不同階段的需求。

安聯人壽台灣總經理羅偉睿（Joos Louwerier）表示，非常榮幸邀請到台灣近30年來第一位取得冬奧花式滑冰資格的選手李宇翔擔任本次代言人。台灣位處於熱帶地區，冰上訓練資源有限，但李宇翔仍在刻苦環境中，以清晰目標、穩定紀律，一步步累積，最終取得台灣代表前進冬奧的舞台，這份堅毅精神契合了安聯人壽「一路精彩 安聯同行（Step Into Life）」理念。

安聯人壽正式推出全新的品牌形象廣告「一路精彩 安聯同行（Step Into Life）」，以花式滑冰選手李宇翔的真實勵志故事為主軸。廣告中聚焦李宇翔的追夢之旅為核心，鏡頭中，他從台灣冰上資源有限的環境中，一步步建立自己的訓練方式，親手設計比賽服裝、自學編舞、自己安排海外訓練與比賽，也刻畫了教練、奶奶、夥伴選手在背後提供的支持力量。

安聯人壽從2024年巴黎奧運起，便實際投入資源助力台灣運動選手實踐夢想。這一次「安聯人壽×冬季奧運：全民集氣 精彩同行」的一日花滑運動員免費體驗活動，即日起至2026年1月16日開放報名，邀請一般大眾、安聯保戶、安聯業務員一起在2026年1月31日（六）前往極光冰場體驗冰上運動，現場更有環繞的冬奧元素，還能站上頒獎台，化身選手感受榮耀。

本活動共有三場次可選擇，採抽籤式、名額有限，凡抽中體驗活動者，於活動中完成指定三大闖關任務，即可獲得一次抽獎機會，更有機會抽中「頭獎 米蘭雙人來回機票　一名（市價約7萬元台幣）」、「貳獎 主題應援毛巾 李宇翔簽名版10名」、「參獎 主題應援毛巾50名」、「肆獎主題環保袋100名」，並且擁有參加禮主題貼紙留念。

