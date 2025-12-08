奧孟亞法說會／口服減重劑ANY004預計明年啟動第一期臨床試驗

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

口服胜肽新藥開發公司奧孟亞（7776）表示，旗下核心產品ANY002（瘦瘦針口服劑型）已成功完成兩項海外授權；下一款主力產品ANY004（猛健樂口服劑型）則已進入臨床文件準備階段，預計明年正式啟動第一期人體臨床實驗。

奧孟亞5日召開法人說明會，由財會主管蔡依庭主持。奧孟亞表示，ANY002目前已授權給兩家國際生技公司。首項授權合作對象為一間跨國製藥集團，該集團於全球多國設有十五座製造設施與七個研究中心，擁有成熟通路與上市推廣能力。雙方簽訂的授權內容包含簽約金與里程碑金，金額約1.5億元；該公司預估，至2032年，相關權利金收入可達約120億元。依照合作架構，該跨國藥廠將負責ANY002在美國、加拿大、歐盟等主要市場的後續臨床試驗與上市開發。

ANY002第二個授權對象則為南韓生技公司，雙方已完成授權協議，授權金規模約為3,000萬元，未來並將依銷售成果進行20%的權利金分潤。此外，也預計於2027年在印度、巴西、南非、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國啟動藥物核准申請。

在研發進度方面，奧孟亞正同步推進ANY004的臨床布局。ANY004採用與禮來（Eli Lilly）相同的原料藥（猛健樂主成份），並結合奧孟亞核心平台打造口服劑型，目前已進入臨床文件準備階段，預計於明年正式啟動第一期人體臨床試驗、2027年展開第二期臨床試驗。若開發順利，ANY004將有望成為全球首款猛健樂的口服型產品。

至於法人關注GLP-1技術競爭現況，奧孟亞指出，雖然全球專注於開發GLP-1藥物的企業眾多，但能將注射劑成功轉為口服劑型的團隊仍非常有限，多數仍停留在動物實驗或尚未取得臨床數據，顯示該公司在此領域已具領先優勢。

外界也關心美國藥價政策影響，奧孟亞對此表示，相關政策反而可能加速藥物納入健保系統，提升病患可及性，使市場滲透速度更快。儘管公司對預估授權金保持審慎態度，但仍看好GLP-1用藥需求與整體銷量將持續快速成長。

生技

