房市冷 預售屋年大減七成 不動產聯盟總會提四大訴求

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
今年受政策影響，不動產聯盟總會預估移轉棟數恐僅有25.6萬，創35年來次低。理事長林正雄（右六）說明四大建議，希望政策協助穩定房市。記者曾吉松／攝影
今年受政策影響，不動產聯盟總會預估移轉棟數恐僅有25.6萬，創35年來次低。理事長林正雄（右六）說明四大建議，希望政策協助穩定房市。記者曾吉松／攝影

預售屋年減七成，買賣移轉創史上次低，不動產業下午舉行聯合記者會，中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄表示今年政策干擾超硬，自2024年9月19日央行發布第七波選擇性信用管制，陡然遭遇政策冷暴力的房市瞬間全面凍結，成屋成交量約縮減3成、預售屋減少7成，超過200萬名相關從業人員的生計都受到劇烈衝擊。

面對政策干擾過重，聯盟總會今天正式向內政部提出四大訴求，盼政府避免在市場已寒冬之際再度加碼不當措施。

今年受政策影響，不動產聯盟總會預估移轉棟數恐僅有25.6萬，創35年來次低。理事長林正雄（中）說明四大建議，希望政策協助穩定房市。記者曾吉松／攝影
今年受政策影響，不動產聯盟總會預估移轉棟數恐僅有25.6萬，創35年來次低。理事長林正雄（中）說明四大建議，希望政策協助穩定房市。記者曾吉松／攝影
今年受政策影響，不動產聯盟總會預估移轉棟數恐僅有25.6萬，創35年來次低。聯盟總會今天正式向內政部提出四大訴求，盼政府避免在市場已寒冬之際再度加碼不當措施。記者曾吉松／攝影
今年受政策影響，不動產聯盟總會預估移轉棟數恐僅有25.6萬，創35年來次低。聯盟總會今天正式向內政部提出四大訴求，盼政府避免在市場已寒冬之際再度加碼不當措施。記者曾吉松／攝影

預售屋

相關新聞

房市谷底要過了！不動產聯盟總會：2026年代表字「啟」 期待政策鬆綁

中華民國不動產聯盟總會8日舉辦年終記者會，選定「啟」為2026年房市年度字，中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄表示，今年...

慘！不動產聯盟估今年僅25.6萬棟寫史上次低 籲推「新新青安」

不動產聯盟總會8日舉行年終記者會表示，今年房市遭遇政策冷暴力，房市全面凍結，預估買賣移轉棟數僅25.6萬棟，年減27%，...

桃園青埔交通建設再+1 信義房屋：房市增利多

桃園市府持續落實航空城規劃，其中串聯大園及青埔特區的主要幹道航青路於日前正式通車，信義房屋在地專家表示，航青路是南北向重...

房市急凍 不動產聯盟總會提四大建議

2025年房市遭遇罕見政策急凍效應，自去年9 月央行祭出第七波選擇性信用管制後，市場瞬間受到「冷暴力」。今年成屋交易量縮...

台船打造的「船佳堡」集合住宅 舉行上樑典禮

台船（2208）與旗下子公司台船防蝕科技及台船營造興業8日舉行「船佳堡」集合住宅建案上樑典禮，預計將於明年下半年順利完工...

變身防災達人！ 新北市消防局攜手全怡保全開訓防災士

為強化企業與社區的基層防救災能量，新北市政府消防局8日舉辦「全怡保全防災士培訓班開訓典禮」，與大型保全公司合作推動防災士...

