房市冷 預售屋年大減七成 不動產聯盟總會提四大訴求

預售屋年減七成，買賣移轉創史上次低，不動產業下午舉行聯合記者會，中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄表示今年政策干擾超硬，自2024年9月19日央行發布第七波選擇性信用管制，陡然遭遇政策冷暴力的房市瞬間全面凍結，成屋成交量約縮減3成、預售屋減少7成，超過200萬名相關從業人員的生計都受到劇烈衝擊。

面對政策干擾過重，聯盟總會今天正式向內政部提出四大訴求，盼政府避免在市場已寒冬之際再度加碼不當措施。 今年受政策影響，不動產聯盟總會預估移轉棟數恐僅有25.6萬，創35年來次低。理事長林正雄（中）說明四大建議，希望政策協助穩定房市。記者曾吉松／攝影 今年受政策影響，不動產聯盟總會預估移轉棟數恐僅有25.6萬，創35年來次低。聯盟總會今天正式向內政部提出四大訴求，盼政府避免在市場已寒冬之際再度加碼不當措施。記者曾吉松／攝影