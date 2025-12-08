房市冷 預售屋年大減七成 不動產聯盟總會提四大訴求
預售屋年減七成，買賣移轉創史上次低，不動產業下午舉行聯合記者會，中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄表示今年政策干擾超硬，自2024年9月19日央行發布第七波選擇性信用管制，陡然遭遇政策冷暴力的房市瞬間全面凍結，成屋成交量約縮減3成、預售屋減少7成，超過200萬名相關從業人員的生計都受到劇烈衝擊。
面對政策干擾過重，聯盟總會今天正式向內政部提出四大訴求，盼政府避免在市場已寒冬之際再度加碼不當措施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言