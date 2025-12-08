運動企業挺運動 信義房屋助陣政大校園馬拉松

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
運動企業信義房屋力挺政大馬拉松，副總經理周素香(前排右三)與信義跑團熱血完賽。（圖:信義房屋提供）
運動企業信義房屋力挺政大馬拉松，副總經理周素香(前排右三)與信義跑團熱血完賽。（圖:信義房屋提供）

邁入第11年的政大校園馬拉松日前熱情開跑，賽事不只吸引政大師生，更有校友、社區民眾等共2,400人同場響應，年齡層從73歲到3歲，展現全民運動風潮。四度獲得運動部「運動企業」認證的信義房屋也全力相挺，贊助活動及現場帳篷，同為校友的副總經理周素香亦親自出席，與信義房屋同仁們組成的校友跑團一同參與，展現運動企業的熱情與活力。

2025年政大校園馬拉松在信義房屋副總經理周素香、政大校長李蔡彥及校內師長鳴槍下正式起跑，「運動企業」信義房屋以行動力挺運動，更有10幾位同為校友的同仁，自主組成信義跑團共襄盛舉，參與的信義同仁表示，自己一直有運動的習慣，但鮮少有參與路跑的經驗，很開心這次有機會和公司一起參與，就與同為校友的夥伴相約報名、回母校回憶一下學生時代的美好。

除了以行動力挺運動賽事，信義房屋對內亦鼓勵同仁培養運動習慣，內部擁有數十個常態運作的社團，包括羽球、籃球、登山、瑜珈等，類型相當多元，皆由同仁自發性組成，公司則會每季提供補助。同時，信義房屋亦首創員工彈性福利制度「信福幣」，讓員工自主決定使用方式，包含參與健身房、運動中心等運動課程，或是添購運動器材等皆是補助範圍。

信義房屋持續打造多元、包容、成長的職場環境，希望透過紮實的運動環境與風氣，鼓勵同仁多運動、重視健康；同時也透過實際行動相挺台灣文化藝術、教育與運動等，包括TMAF台北大師星秀音樂節、紙風車劇團、全大運等多面向活動，從不同層面展現以人為本、致力「永續好生活」的理念。

運動企業信義房屋助陣政大校園馬拉松，副總經理周素香(前排右四)、政大校長李蔡彥(右五)與政大師長一同宣布起跑。（圖:信義房屋提供）
運動企業信義房屋助陣政大校園馬拉松，副總經理周素香(前排右四)、政大校長李蔡彥(右五)與政大師長一同宣布起跑。（圖:信義房屋提供）

運動 信義房屋 政大

