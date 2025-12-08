房市谷底要過了！不動產聯盟總會：2026年代表字「啟」 期待政策鬆綁

中華民國不動產聯盟總會8日舉辦年終記者會，選定「啟」為2026年房市年度字，中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄表示，今年就是房市的谷底，是最佳的購屋時機，近期看屋人潮已經回籠，預期明年將走上復甦道路，為「量漲價穩」態勢。

中華民國不動產聯盟總會指出，今年政策干擾超硬，自2024年9月19日央行發布第七波選擇性信用管制，陡然遭遇政策冷暴力的房市瞬間全面凍結，成屋成交量約縮減3成、預售屋減少7成。

截至今年9月底，全國預售屋交易僅2.81萬棟，年減7.6萬棟，年減73%，用16個字總結2025年房市，「政策過當、產業急凍、殃及無辜、量縮價穩」。林正雄預估，預估今年買賣移轉棟數僅25.6萬棟、年減約27%，寫下近9年新低、35年來次低。

林正雄表示，每年仍有逾13.5萬戶新增家戶，剛性需求始終存在，當前僅處於觀望與遞延，而今年GDP成長率為15年新高、31年來次高，可惜重要引擎100%內需之營建產業熄火，若能加上內需相信能讓經濟全面起飛，全民受惠。

談到2026年房市趨勢，林正雄認為，以目前社會局勢判斷，將有5大趨勢，包括經濟壓力驅動、家庭結構變化、社會型態改變、租屋市場興起及銀髮族換屋潮，明年房市將朝精緻化、小型化發展，能夠提供完整物業服務的飯店宅將成為市場寵兒得以脫穎而出。

針對政策面，中華民國不動產聯盟總會提出四大建議，包括新青安政策加碼、附條件鬆綁第二戶貸款管制、虛坪改革回歸市場機制及二類謄本專業查詢權。

中華民國不動產聯盟總會表示，新青安貸款補貼將於2026年7月31日終止，加上去年919第七波打房直接加壓傷及無辜，弱勢首購與第二戶族群被迫承擔高風險，貸款成數落差30%直接導致違約潮。

呼籲儘速推出「新新青安」，加碼提高首購可貸成數、降低自備款負擔，並設置周延弱勢保護機制，並有更便利的措施，讓政策能及時真正幫到需要的人。不動產聯盟總會期待未來接棒的政策能加碼幫助需要的族群，且更周延制度避免濫用，更便利的措施給於及時支援。

另外，建議政府能適度針對特定情形購屋者給予貸款鬆綁，例如因新生兒增加居住空間之換屋需求，相信將對於生育率提升有所助益；或針對將房屋投入社宅者，亦能增加社宅資源，以更有效率更即時方式擴大社宅供給。

展望2026年，林正雄認為，明年用16個字總結就是「新政上路、開啟復甦、經濟亮眼、動能齊聚」。

林正雄表示，自住剛性購屋買盤亦將陸續結束觀望投入市場，加上經濟表現亮眼引起相關工商不動產需求助攻，且受選舉年影響，預期可能針對第二戶有鬆綁政策，或是有機會不溯及既往，而新青安貸款補貼於明年終止，政府勢必推出新政策照顧購屋者權益，相信明年房市將重新啟動，迎來復甦。