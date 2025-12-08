房市急凍 不動產聯盟總會提四大建議

2025年房市遭遇罕見政策急凍效應，自去年9 月央行祭出第七波選擇性信用管制後，市場瞬間受到「冷暴力」。今年成屋交易量縮約三成、預售屋更大減七成，截至9月底全國僅 2.81萬棟、年減7.6萬棟，寫下近年最大萎縮。不動產聯盟總會理事長林正雄指出，買賣移轉量預估僅剩25.6萬棟、創35年來次低，超過 200萬名相關從業人員的生計都受到劇烈衝擊。

面對政策干擾過重，聯盟總會今日正式向內政部提出四大訴求，盼政府避免在市場已寒冬之際再度加碼不當措施。

一、推出「新新青安」：更補貼、更周延、更便利

新青安補貼將於2026年7月到期，外加去年 919管制重擊首購與第二戶族群，貸款成數落差高達三成，許多弱勢家庭承受極高風險。聯盟總會呼籲政府儘速推出「新新青安」，提高首購貸款成數、降低自備款門檻，並設立更完善的弱勢保護與防濫用機制，讓政策真正協助到急需的購屋族群。

二、附條件鬆綁第二戶貸款管制

聯盟總會強調，並非要求全面放寬，而是針對「有正當需求者」適度鬆綁，例如因新生兒而換屋、改善居住品質的自住家庭，或是願意將持有住宅投入社宅者。此舉不僅可協助家庭育兒需求，也可強化政府社宅供給效率。

三、虛坪改革應回歸市場機制

針對2026年預計上路的虛坪改革，業界普遍擔憂政策若過度僵硬，將破壞產品定位與交易秩序。聯盟總會認為，公設項目應由市場需求決定，如宅配室、健身房、交誼廳等均為多數必要設施；並建議政府明確要求地下室大公、小公與車位空間標示，避免混淆。

四、保留第二類謄本或賦予專業查詢權

在政府打詐政策推動下，鄰里拜訪、整合都更危老、共有物協商等皆須查詢所有權人，不動產業者若無查詢權將難以執行專業服務。聯盟總會要求在保障個資前提下，至少保留業界必要查詢權限，以維持市場正常運作。

林正雄表示，房地產是100%在地產業，對內需與200萬從業人口至關重要，景氣榮枯受政策直接影響，呼籲政府應避免再次以不當政策造成產業衝擊。