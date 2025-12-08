快訊

「菜鳥的危險行為」！日本退將揭解放軍心態 雷達照射日F-15恐踩紅線

趙震雄根本演藝圈惡霸 導演、演員、經紀人全都被他揍

蔣萬安民調大幅領先綠營…若遇王世堅有「2警訊」 北市回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

台船打造的「船佳堡」集合住宅 舉行上樑典禮

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
台船打造的「船佳堡」集合住宅今舉行上樑典禮。照片／台船提供
台船打造的「船佳堡」集合住宅今舉行上樑典禮。照片／台船提供

台船（2208）與旗下子公司台船防蝕科技及台船營造興業8日舉行「船佳堡」集合住宅建案上樑典禮，預計將於明年下半年順利完工交屋。

典禮由台蝕董事長兼台船總經理蔡坤宗親自主持，率領台蝕公司經營團隊及工程合作夥伴，並邀請台船集團陳政宏董事長、高階主管及小港區區長周益堂、松山里里長王美華等貴賓，共同見證這棟承載著台船集團「跨足營建」與「照顧員工」雙重使命的建築邁向重要里程碑。

「船佳堡」為地上15層、地下3層的集合住宅，自2022年11月4日動土，三年磨一劍，今日正式上樑，主體結構工程完成，象徵台船集團對員工承諾的落實，金樑升起，結構穩固。

船佳堡建案是台船集團首度跨足住宅建設的指標性建案，不僅是單純的營建工程，更是台船集團將其引以為傲的造船技術轉化為建築工藝的具體實踐。以國家建築金質獎及國際級規劃設計的堅實基礎作為打造的標準，「以人為本、建造安全、健康舒適」的核心信念，結合科技與人性設計融合了台船集團的多項核心技術，台蝕公司運用其在防蝕工程的專業優勢，結合集團內部資源，將「造船級」的堅固與精密帶入居家生活，旨在為員工提供一個安全、舒適且負擔得起的優質居所。

「船佳堡」的興建對台船集團具有雙重戰略意義。首先，這是台船響應政府居住正義政策、落實企業社會責任（ESG）的具體行動。透過提供員工優質且價格合理的住宅，不僅能減輕同仁購屋壓力，更能達到「留才、攬才、愛才」的效果，讓員工能「安居」進而「樂業」。

其次，本案標誌著台蝕公司成功從單純的防蝕工程，轉型跨足至營建開發領域。透過與台營公司共同合作「船佳堡」的實戰經驗，台蝕公司已建立起完整的營建管理能力與供應鏈整合經驗，為集團未來的多角化經營開啟了新的成長動能。

台船

延伸閱讀

高層知情仍下令玩命測試？海鯤艦遭爆5次出海缺船錨 海軍：無安全顧慮

海鯤艦完成浮航測試 台船：後續依計畫實施潛航測試

公開嗆罵台船董座「掏空公司養小三」 海軍前顧問郭璽遭起訴

影／海鯤號潛艦交船倒數計時 直擊今破浪出海測試

相關新聞

房市谷底要過了！不動產聯盟總會：2026年代表字「啟」 期待政策鬆綁

中華民國不動產聯盟總會8日舉辦年終記者會，選定「啟」為2026年房市年度字，中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄表示，今年...

慘！不動產聯盟估今年僅25.6萬棟寫史上次低 籲推「新新青安」

不動產聯盟總會8日舉行年終記者會表示，今年房市遭遇政策冷暴力，房市全面凍結，預估買賣移轉棟數僅25.6萬棟，年減27%，...

房市急凍 不動產聯盟總會提四大建議

2025年房市遭遇罕見政策急凍效應，自去年9 月央行祭出第七波選擇性信用管制後，市場瞬間受到「冷暴力」。今年成屋交易量縮...

台船打造的「船佳堡」集合住宅 舉行上樑典禮

台船（2208）與旗下子公司台船防蝕科技及台船營造興業8日舉行「船佳堡」集合住宅建案上樑典禮，預計將於明年下半年順利完工...

變身防災達人！ 新北市消防局攜手全怡保全開訓防災士

為強化企業與社區的基層防救災能量，新北市政府消防局8日舉辦「全怡保全防災士培訓班開訓典禮」，與大型保全公司合作推動防災士...

五股新北產業園區獨棟廠房 2026年1月22日公開標售

商仲業者高力國際近日公告辦理五股新北產業園區獨棟廠房公開標售，土地總面積約590坪，將在2026年1月22日開標。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。