台船打造的「船佳堡」集合住宅 舉行上樑典禮

台船（2208）與旗下子公司台船防蝕科技及台船營造興業8日舉行「船佳堡」集合住宅建案上樑典禮，預計將於明年下半年順利完工交屋。

典禮由台蝕董事長兼台船總經理蔡坤宗親自主持，率領台蝕公司經營團隊及工程合作夥伴，並邀請台船集團陳政宏董事長、高階主管及小港區區長周益堂、松山里里長王美華等貴賓，共同見證這棟承載著台船集團「跨足營建」與「照顧員工」雙重使命的建築邁向重要里程碑。

「船佳堡」為地上15層、地下3層的集合住宅，自2022年11月4日動土，三年磨一劍，今日正式上樑，主體結構工程完成，象徵台船集團對員工承諾的落實，金樑升起，結構穩固。

船佳堡建案是台船集團首度跨足住宅建設的指標性建案，不僅是單純的營建工程，更是台船集團將其引以為傲的造船技術轉化為建築工藝的具體實踐。以國家建築金質獎及國際級規劃設計的堅實基礎作為打造的標準，「以人為本、建造安全、健康舒適」的核心信念，結合科技與人性設計融合了台船集團的多項核心技術，台蝕公司運用其在防蝕工程的專業優勢，結合集團內部資源，將「造船級」的堅固與精密帶入居家生活，旨在為員工提供一個安全、舒適且負擔得起的優質居所。

「船佳堡」的興建對台船集團具有雙重戰略意義。首先，這是台船響應政府居住正義政策、落實企業社會責任（ESG）的具體行動。透過提供員工優質且價格合理的住宅，不僅能減輕同仁購屋壓力，更能達到「留才、攬才、愛才」的效果，讓員工能「安居」進而「樂業」。

其次，本案標誌著台蝕公司成功從單純的防蝕工程，轉型跨足至營建開發領域。透過與台營公司共同合作「船佳堡」的實戰經驗，台蝕公司已建立起完整的營建管理能力與供應鏈整合經驗，為集團未來的多角化經營開啟了新的成長動能。