五股新北產業園區獨棟廠房 2026年1月22日公開標售

商仲業者高力國際近日公告辦理五股新北產業園區獨棟廠房公開標售，土地總面積約590坪，將在2026年1月22日開標。

根據高力國際調查，新北市五股、新莊、三重所圍起來的區域已形成大台北地區最具規模的產業聚落，擁有完整的食品加工、電子零組件、塑膠製品、機械設備等產業鏈，其中五股新北產業園區因地理位置優越、聯外交通網絡便利、區內公共設施完善，長期以來都是製造業進駐的重要據點，更扮演著驅動區域經濟發展的角色。

資料顯示，後續隨著鄰近的新莊副都心與塭仔圳重劃區帶動，進一步優化了新北產業園區的工商產業鏈、生活機能與人才供給，更奠定本區成為企業於新北尋地擴廠的首選地位。

高力國際資本市場及投資服務部資深董事洪煥哲指出，新北產業園區做為大台北地區最精華的工業聚落，近三年來受到惠於台商回流與供應鏈加速在地布局，區內廠房剛性需求強勁、交易熱絡，近三年交易總額達126億元，2024年更在AI浪潮的推波助瀾下，結合電子零組件、金屬加工、食品加工等產業需求，推升每坪土地成交價突破110萬元以上之行情。

洪煥哲表示，近一年來區內廠房供給極為稀少，除了鈊象電子（3293）以23億元取得五工六路整棟廠辦，精視資產更以4.68億元購入五工路全棟廠辦，將區內每坪土地交易單價推升至130萬元以上。

此次標售廠房座落於五股新北產業園區核心，地點精華，鄰近國道一號五股交流道、台64線、台65線與機場捷運A3站，另距離捷運環狀線北環段Y19A站約450公尺、溪北交通轉運中心等重大交通建設加持，更提升了區域內產業聚集效應與交通便捷性等優勢。

洪煥哲指出，園區內目前約有1,600家廠商進駐，進駐產業類型廣泛，包括以數位內容為主之鈊象電子，另外涵蓋電子零組件、食品加工、醫療生技等產業，包括雙鴻科技（3324）、一詮精密（2486）、奇鋐科技（3017）、泰博科技（4736）、路易莎咖啡（2758）等企業進駐園區內，凸顯出園區的產業密度與強勁發展能量，區域競爭力持續成長。

洪煥哲分析，本次標售標的為新北產業園區中罕見釋出的590坪大面積土地，基地方正，並附帶有挑高9米現成廠房，適用於科技製造、電子零組件、食品加工、機械設備及物流配送等產業。

洪煥哲指出，目前建物維護狀況良好，可立即投入使用，有助企業節省建置廠房的時間與成本，對擴產或尋求北台灣據點的廠商具高度吸引力。

在五股新北產業園區供給持續緊縮的情況下，本案以區域稀有性與具競爭力的底價，有望吸引企業客戶出手。