快訊

「菜鳥的危險行為」！日本退將揭解放軍心態 雷達照射日F-15恐踩紅線

趙震雄根本演藝圈惡霸 導演、演員、經紀人全都被他揍

蔣萬安民調大幅領先綠營…若遇王世堅有「2警訊」 北市回應了

慘！不動產聯盟估今年僅25.6萬棟寫史上次低 籲推「新新青安」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
今年房市遭遇政策冷暴力，房市全面凍結。中央社
今年房市遭遇政策冷暴力，房市全面凍結。中央社

不動產聯盟總會8日舉行年終記者會表示，今年房市遭遇政策冷暴力，房市全面凍結，預估買賣移轉棟數僅25.6萬棟，年減27%，創下9年新低，史上次低。

聯盟總會並以16個字總結2025年房市：政策過當．產業急凍．殃及無辜．量縮價穩。

不動產聯盟總會理事長林正雄表示，2025年房市面臨政策過當打壓而陷入急凍，整個不動產相關產業鏈約200萬從業人員之生計受到劇烈衝擊。

然而開發成本持續居高不下，不動產市場雖然交易量劇減，但價格持平，僅少數特殊情形的個案有價格調整，仍屬量縮價穩格局。

雖然房市冰凍，林正雄表示，每年仍有逾13.5萬戶新增家戶，剛性需求始終存在，當前僅處於觀望與遞延。

他表示，受選舉年政策可能鬆動，加上今年GDP成長率為15年新高、31年來次高，明年市場有望開啟新局，因此不動產聯盟總會選定「啟」為2026年房市年度字。

不動產聯盟總會並對政府提出四大建議：

第一，推出「新新青安」。新青安貸款補貼將於2026年07月31日終止，加上去年919第七波打房直接加壓傷及無辜，弱勢首購與第二戶族群被迫承擔高風險，貸款成數落差30%直接導致違約潮。呼籲盡速推出「新新青安」，加碼提高首購可貸成數、降低自備款負擔，並設置周延弱勢保護機制，並有更便利的措施，讓政策能及時真正幫到需要的人。

第二，附條件鬆綁第二戶貸款管制。建議政府能適度針對特定情形購屋者給予貸款鬆綁，例如因新生兒增加居住空間之換屋需求，相信將對於生育率提升有所助益；或針對將房屋投入社宅者，亦能增加社宅資源，以更有效率更即時方式擴大社宅供給。

第三，虛坪改革應回歸市場機制。第四，針對二類謄本部分，應維持第二類謄本，給予專業查詢權。

延伸閱讀

竹縣社宅掛零引關注 民團促文小用地5改為產業與社會住宅共構

新北放寬社宅入住資格 508戶12月開放申請

誰說首都不能蓋社宅？巴黎政府挨告仍堅持 最後勝訴了

北市都發局推社宅可租冷氣 估2026年下半年啟用

相關新聞

房市谷底要過了！不動產聯盟總會：2026年代表字「啟」 期待政策鬆綁

中華民國不動產聯盟總會8日舉辦年終記者會，選定「啟」為2026年房市年度字，中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄表示，今年...

慘！不動產聯盟估今年僅25.6萬棟寫史上次低 籲推「新新青安」

不動產聯盟總會8日舉行年終記者會表示，今年房市遭遇政策冷暴力，房市全面凍結，預估買賣移轉棟數僅25.6萬棟，年減27%，...

房市急凍 不動產聯盟總會提四大建議

2025年房市遭遇罕見政策急凍效應，自去年9 月央行祭出第七波選擇性信用管制後，市場瞬間受到「冷暴力」。今年成屋交易量縮...

台船打造的「船佳堡」集合住宅 舉行上樑典禮

台船（2208）與旗下子公司台船防蝕科技及台船營造興業8日舉行「船佳堡」集合住宅建案上樑典禮，預計將於明年下半年順利完工...

變身防災達人！ 新北市消防局攜手全怡保全開訓防災士

為強化企業與社區的基層防救災能量，新北市政府消防局8日舉辦「全怡保全防災士培訓班開訓典禮」，與大型保全公司合作推動防災士...

五股新北產業園區獨棟廠房 2026年1月22日公開標售

商仲業者高力國際近日公告辦理五股新北產業園區獨棟廠房公開標售，土地總面積約590坪，將在2026年1月22日開標。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。