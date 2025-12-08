慘！不動產聯盟估今年僅25.6萬棟寫史上次低 籲推「新新青安」

不動產聯盟總會8日舉行年終記者會表示，今年房市遭遇政策冷暴力，房市全面凍結，預估買賣移轉棟數僅25.6萬棟，年減27%，創下9年新低，史上次低。

聯盟總會並以16個字總結2025年房市：政策過當．產業急凍．殃及無辜．量縮價穩。

不動產聯盟總會理事長林正雄表示，2025年房市面臨政策過當打壓而陷入急凍，整個不動產相關產業鏈約200萬從業人員之生計受到劇烈衝擊。

然而開發成本持續居高不下，不動產市場雖然交易量劇減，但價格持平，僅少數特殊情形的個案有價格調整，仍屬量縮價穩格局。

雖然房市冰凍，林正雄表示，每年仍有逾13.5萬戶新增家戶，剛性需求始終存在，當前僅處於觀望與遞延。

他表示，受選舉年政策可能鬆動，加上今年GDP成長率為15年新高、31年來次高，明年市場有望開啟新局，因此不動產聯盟總會選定「啟」為2026年房市年度字。

不動產聯盟總會並對政府提出四大建議：

第一，推出「新新青安」。新青安貸款補貼將於2026年07月31日終止，加上去年919第七波打房直接加壓傷及無辜，弱勢首購與第二戶族群被迫承擔高風險，貸款成數落差30%直接導致違約潮。呼籲盡速推出「新新青安」，加碼提高首購可貸成數、降低自備款負擔，並設置周延弱勢保護機制，並有更便利的措施，讓政策能及時真正幫到需要的人。

第二，附條件鬆綁第二戶貸款管制。建議政府能適度針對特定情形購屋者給予貸款鬆綁，例如因新生兒增加居住空間之換屋需求，相信將對於生育率提升有所助益；或針對將房屋投入社宅者，亦能增加社宅資源，以更有效率更即時方式擴大社宅供給。

第三，虛坪改革應回歸市場機制。第四，針對二類謄本部分，應維持第二類謄本，給予專業查詢權。