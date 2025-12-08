7-ELEVEN 再掀話題！CITY PRIMA×星宇航空聯名 9元搶限量飛機杯塞

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
CITY PRIMA精品咖啡首度攜手STARLUX星宇航空推出年度最強話題企劃。 統一超／提供
CITY PRIMA精品咖啡首度攜手STARLUX星宇航空推出年度最強話題企劃。 統一超／提供

7-ELEVEN以多元品牌策略與創新商品為核心，持續推動CITY系列引領超商咖啡市場，全面滿足不同族群品味需求。自12月10日起至12月30日，CITY PRIMA精品咖啡首度攜手STARLUX星宇航空（2646）推出年度最強話題企畫，原價購買大杯CITY PRIMA精品咖啡任2杯加價9元，即可獲得一個限量「星宇航空飛機造型杯塞」（每袋隨機共四款），CITY PRIMA獨家限定能把星宇航空最具代表性的4架機型一次收齊，其中全台首架A350-1000更是長程旗艦霸主，首度亮相的碳纖維塗裝超吸睛，每一款都是收藏級小物，精品迷絕對必收！

為打造從地表到雲端的極致品味體驗，本檔聯名同步推出3款限定周邊，可免費用點數兌換也可採集點加價方式取得，包含「STARLUX陶瓷保溫杯」、「STARLUX飄帶鑰匙圈」、「STARLUX自動摺疊傘」等，不僅精緻更有收藏價值，每款數量有限、換完為止。不僅如此，集滿5點還可獲得星宇航空「台北-鳳凰城經濟艙來回機票」抽獎機會。期望透過「精品咖啡×精品航空」核心，把飛行中最迷人的儀式感，落地到每日手中的一杯精品咖啡，邀消費者一同感受「極致品味・優雅啟航」精品旅程。

同時，CITY CAFE觀察到近年來風味飲系列飲品中，風味拿鐵系列連續5年引領風潮，年銷售成長超過三成。12月10日至12月23日推出CITY CAFE指定風味拿鐵第二杯五折優惠，口碑好評的「CITY PRIMA精品香椰厚拿鐵」也限定回歸，12月12日起連續三天第2杯10元，歡迎消費者邀請好友一起品味全新體驗。

另外，以頂級精品咖啡館為經營理念的「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」，至今已邁入7周年，品牌成立至今已拓展至21間，累計吸引將近300萬人次體驗高品質精品咖啡風味。為回饋廣大咖啡饕客們支持，自12月10日至2025年1月6日展開生日感謝祭活動，首波推出全品項飲品享第2杯7折優惠，還能免費體驗幸福拉花。

咖啡館 星宇航空 消費

