大江45周年再跨大步！攜日本藥妝龍頭簽 MOU 全球營運佈局加速

大江生醫（8436）迎接創立滿45週年之際，國際合作與品牌文化兩路並進，再傳多項亮點。公司近日與日本大型藥妝品牌簽署合作備忘錄（MOU），雙方將在機能性保健食品、高階美容科技配方與跨境市場推廣領域展開深度合作，引發市場高度關注。市場解讀，大江朝「亞洲一流營養科技企業」邁進的速度再度加快，未來三年營運成長動能值得期待。

大江雖然剛出爐的11月營收受到美國主要客戶因感恩節長假調整物流節奏影響，使部分訂單自11月遞延至12月，造成單月營收下滑，但公司指出，整體需求面仍維持穩健，遞延出貨已於12月如期補上，第4季整體展望依舊維持正向。法人認為，大江近年透過產品組合改善、研發深度提升及海外市場拓展，使營運體質更健全；短期數據波動不影響全年成績。

大江生醫自1980年代成立以來，歷經食品代工、機能食品研發、ODM技術深化、全球化接單等階段，已從單純的製造型企業轉型為研發驅動的營養科技公司。早年公司憑藉製程與品質優勢累積基礎，2000年後則投入大量研發資源，強化配方科學、專利素材及臨床實證，帶領公司正式踏入ODM高附加價值模式。

近十年，大江更積極進行產線自動化、AI品質檢測、智慧倉儲導入，使整體生產效率與良率顯著提升；同時深耕北美、日本、東南亞等海外市場，成為多家國際品牌指定研發合作夥伴，儼然已具備「技術平台＋全球供應鏈」的形態，並逐漸邁向亞洲前段班的營養科技企業。

從大江第3季季報觀察，毛利率較去年同期改善，主因產品組合提升、高附加價值品項占比增加，加上AI智慧製造使生產效能提升，使大江在面對國際客戶時具備更高競爭力。

營業利益率方面，受惠於費用結構調整及管理效率提升，呈現回升趨勢。海外市場則維持強勁動能，美國作為主要市場需求穩定，日本今年來復甦力道明顯，而東南亞則因消費升級，推動美容與保健產品快速成長，帶動大江出貨走勢。此外，公司透過導入智能倉儲與優化庫存水準，使營運現金流表現改善，存貨週轉天數下降，財務體質更加穩健。

市場看好，大江未來成長動能主要來自三個面向。一是日本大型藥妝合作逐步深化，可望帶動更高單價精品項導入；二是東南亞市場消費升級效益延續；三是AI智慧製造推動毛利率長期向上。

大江近期因應45周年，並積極強化企業文化與品牌形象。公司預計在今年12月12日於屏東磐石場舉辦 《冠軍之路 從這裡到全球 – TCI篇》大型員工及供應商活動，以棒球文化為核心，象徵企業團隊精神、速度、策略與向全球挑戰的態度。

活動中安排球迷見面會、棒球互動、選手導覽、經典歌曲演出、娛樂互動與美食市集，邀請多位知名球員，包括潘威倫、池恩齊、吳俊偉等，也邀請啦啦隊李雅瑛、李皓禎到場，成功吸引上千員工及眷屬，供應商參與，場面熱烈。大江表示，棒球精神象徵團隊紀律與向上進擊的態度，正與公司「一起打世界盃」的國際化願景相呼應。

除了企業內部文化活動，大江2026年1月份亦邀請員工及眷屬觀賞該電影作品。該部電影以台灣棒球選手的成長、熱血與追夢歷程為主題，展現年輕世代在逆境中追求突破的精神。大江指出，台灣棒球代表勇氣、團隊、拼搏、永不放棄，這些價值與大江的品牌核心一致，因此決定投入支持，盼能與觀眾一起透過影像傳遞正面力量。