超商買茶飲抽到5萬買車金?全家 × VOLVO 聯名推「棉花糖巧克力飲」

全家（5903）10日起一次推出三大暖心系列，從飲品到甜鹹食通通有，陪消費者度過最需要療癒的季節。其中，與汽車品牌-VOLVO首度合作，推出期間限定 Let’s Café「棉花糖巧克力飲」，以黃金比例調製的絲滑可可，搭配綿密棉花糖，喝一口立刻從手心暖到心裡；同時推出限定杯款與杯套，12月10日起購買「棉花糖巧克力飲」即可獲得限量貼紙，再抽5萬元VOLVO購車優惠。

今年冬天，全家首次攜手汽車品牌VOLVO，於12月10日推出期間限定的 Let’s Café「棉花糖巧克力飲」，以高品質西非可可豆製作的頂級可可粉，調配出黃金比例調濃郁絲滑的可可基底，加入鬆軟棉花糖點綴，遇熱後緩緩融化，讓每一口都多了綿密層次與療癒感，單杯售價75元，是冬天不可錯過的暖心飲品。

配合聖誕節氛圍，全家同步推出限定紅色聖誕杯款與裁型杯套，將瑞典駝鹿 VOLVO MILU 與聖誕節元素融入杯身設計，搭配專屬杯套營造濃厚節慶氛圍。12月10日～明年1月6日於全家購買「棉花糖巧克力飲」，即可獲得限量VOLVO MILU造型貼紙(數量有限，送完為止)。此外，於活動期間購買 Let’s Café 指定飲品還能抽獎，有機會獲得 VOLVO 購車優惠5萬元優惠券

冬天就是要品嚐濃郁巧克力療癒身心，全家自12月10日起推出可可控最愛的「可可饗宴」，一次集結三明治、甜點與麵包等多款品項，首推「可可脆脆貝殼夾心」，以法芙娜瓜納拉巧克力製作內餡，搭配義大利可可脆餅，苦甜大人口味中帶著脆感驚喜，售價49元；「布朗尼鹹奶蓋」用濃郁巧克力布朗尼搭配滑順奶蓋，開蓋即食，是下午茶時段最療癒的甜點享受，售價49元。

另外，還有以榛果巧克力醬搭配覆盆莓奶油的「覆盆莓榛果可可三明治」(售價39元)、口感豐富的「巧克力麻糬QQ可頌」(售價42元)、一口咬下就爆餡的「榛果可可爆餡餐包」(售價39元)，以及酸甜感與堅果香氣交織的「杏仁可可蜂蜜蛋糕」(售價45元)，都是早餐或下午茶的好選擇。

冬季除了甜點外，濃郁系「罪惡鹹食」同樣備受青睞，全家延續去年的「罪惡的美味」系列，今年再升級，除了起司量加倍，更加入奶油、棉花糖等美味元素，讓消費者在寒冷季節中，能盡情放肆享受。其中「惡魔乳酪生義大利麵」採用黑色生麵搭配乳酪青醬與爆量起司，最後點綴杏仁角、花生角，濃厚與脆香交錯，每一口都充滿濃郁的風味，售價99元。

「大口起司熔岩白醬炸魚飯糰」以 Q 黏糯米包裹黃金魚排與濃郁起司醬，咬下瞬間鹹香濃厚在口中擴散，是冬天的飽足系選擇，售價62元。另外受到消費者喜歡的經典人氣款商品也再回歸，包含以薯餅鋪底、紅醬提味，再蓋上滿滿起司絲的「失控起司薯餅焗飯」(售價95元)，以及德式燻腸搭配奶油馬鈴薯泥，再覆上一層牽絲起司的「滿滿起司燻腸洋芋堡」(售價65元)。還有再次推出的冬天必吃點心「棉花糖可可塔」，法芙娜巧克力搭配起司香氣，頂層的蓬鬆棉花糖在微波加熱後香氣四溢，一口咬下幸福感爆棚，售價49元。