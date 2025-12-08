快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：能大賺一筆

擊劍／勇挫世界冠軍日本 世界盃中華隊創歷史首度闖進銳劍組4強

科技殺人！高雄槍擊案死者家電桿被裝遠端監視器 監控17天遛狗時遭狙殺

聽新聞
0:00 / 0:00

全台10大新案房價暴漲區曝！冠軍漲逾三成「這區」成大黑馬

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

不畏房市冷風，全台10大行政區新案房價仍直衝。據591新建案統計最新數據，今年前10月全台漲幅前10大行政區，皆有14％以上的漲幅，其中以高雄市新興區年增33.6%最多，單價從3字頭飆上5字頭。

此外，宜蘭縣則為此次的大黑馬，羅東鎮、五結鄉漲幅高居第2、第9名，漲幅分別達24%、14.2%，是唯一上榜的非六都地區。

591新建案新聞課組長林哲緯表示，今年大多數區域受到打房影響，導致市場買氣低迷，成交量萎縮、價格走勢疲弱，但也有區域不畏冷風，以此次上榜地區來看，除了有一定交易量能支撐，更有預售案成交挹注活水，成為景氣不佳時的少數亮點。

漲幅冠軍高雄新興區，平均成交單價從每坪38.9萬元一口氣暴衝至52萬元，目前線上銷售個案約11件、總戶數約1,276戶，在大高雄供給量中並非特別突出，但因屬傳統購屋熱區，加上鄰近高捷橘線及紅線站點，區域基本面強勁。

另一方面，今年房價強漲，主要也是在興富發推出的「中山鉑悦」大量成交帶動，據實價登錄顯示，每坪均價約53萬元，高樓層成交甚至站上6字頭，在高價交易推升下，行情三級跳。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，今年房市已成個案表現，而興富發此案也是高雄率先喊出有感讓利的建案，包括送裝潢家電等，因此吸引買氣，顯見建商讓利確實達到成效。

異軍突起的宜蘭縣羅東鎮，則是今年在「力信擎朗」交易挹注下，區域行情衝破4字頭，締造區域新高，至於鄰近五結鄉，由於土地、房價基期相對蛋黃區更低，近年陸續有建商到此插旗，目前預售成交均價坐2望3，部分個案單價更是站上4字頭，隨著高鐵議題發酵，價格預料將持續緩升。

至於新北市中和區、八里區，陳炳辰表示，觀察房市冷氣團還能價格走高的區域，除了穩健的蛋黃區，房價居高不下外，如新北市的新店區、中和區，另外則是比較基期偏低，比方說去年只有2、3字頭的地帶，在房價沒有明顯回落，蛋白地段低價物件還是會有一定買氣，進而推升房價，要是還有一些利多加持，像新北市八里區受惠淡江大橋議題，就更有加分作用。

不過，專家提醒，這些區域漲勢固然兇猛，但結構上多由單一或少數高價新案主導，若指標案去化告一段落，漲幅可能回檔。此外，在市場氛圍偏保守之際，多數建商為求成交，開價策略已趨於保守，甚至回調至區域合理水位，短線能否延續強勢仍是未知數。

全台十大新案狂漲區。資料來源：591新建案
全台十大新案狂漲區。資料來源：591新建案

房價

延伸閱讀

前進2026有譜？江啟臣插旗台中最大行政區：現在不是談選舉的時候

台大外籍生罹結核病為個案非群聚 匡逾900人寒假前加速完成篩檢

台大爆肺結核個案 衛福部長石崇良：已匡列約900名接觸者

台大爆肺結核傳染 疾管署：目前確診一個案 衛生單位從嚴匡列

相關新聞

全年豪宅總價王在這裡 買家拿8.4億現金霸氣買兩層樓

今年房市交易冷清，不過財力雄厚的高資產族布局豪宅仍不手軟。台灣房屋集團趨勢中心觀察今年豪宅總價交易排行，前五名集中在蛋黃...

全台10大新案房價暴漲區曝！冠軍漲逾三成「這區」成大黑馬

不畏房市冷風，全台10大行政區新案房價仍直衝。據591新建案統計最新數據，今年前10月全台漲幅前10大行政區，皆有14％...

超商買茶飲抽到5萬買車金?全家 × VOLVO 聯名推「棉花糖巧克力飲」

全家（5903）10日起一次推出三大暖心系列，從飲品到甜鹹食通通有，陪消費者度過最需要療癒的季節。其中，與汽車品牌-VO...

漢翔工會理事長改選3廠區大團結 于正道博士百分百支持率當選

身為台灣國防航太工業核心力量的「台中市漢翔航空工業股份有限公司企業工會」，今天舉行第九屆理事長改選，這次選舉展現企業工會...

上月才增這月又減！專家：房市 L 型盤整 反彈看三訊號

六都近日公布11月買賣移轉棟數，數據顯示房市反彈曇花一現，10月回升6%，11月又減少6%，買氣持續急凍。全向科技房產總...

全聯整合四大通路 PX Pay 福利券大升級！單月使用量上看15萬張

為深化會員經營，全聯積極推動線上線下整合，8日推出「PX Pay福利券」正式升級上線，以更完善的優惠券策略，全面養成會員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。