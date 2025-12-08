全台10大新案房價暴漲區曝！冠軍漲逾三成「這區」成大黑馬

不畏房市冷風，全台10大行政區新案房價仍直衝。據591新建案統計最新數據，今年前10月全台漲幅前10大行政區，皆有14％以上的漲幅，其中以高雄市新興區年增33.6%最多，單價從3字頭飆上5字頭。

此外，宜蘭縣則為此次的大黑馬，羅東鎮、五結鄉漲幅高居第2、第9名，漲幅分別達24%、14.2%，是唯一上榜的非六都地區。

591新建案新聞課組長林哲緯表示，今年大多數區域受到打房影響，導致市場買氣低迷，成交量萎縮、價格走勢疲弱，但也有區域不畏冷風，以此次上榜地區來看，除了有一定交易量能支撐，更有預售案成交挹注活水，成為景氣不佳時的少數亮點。

漲幅冠軍高雄新興區，平均成交單價從每坪38.9萬元一口氣暴衝至52萬元，目前線上銷售個案約11件、總戶數約1,276戶，在大高雄供給量中並非特別突出，但因屬傳統購屋熱區，加上鄰近高捷橘線及紅線站點，區域基本面強勁。

另一方面，今年房價強漲，主要也是在興富發推出的「中山鉑悦」大量成交帶動，據實價登錄顯示，每坪均價約53萬元，高樓層成交甚至站上6字頭，在高價交易推升下，行情三級跳。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，今年房市已成個案表現，而興富發此案也是高雄率先喊出有感讓利的建案，包括送裝潢家電等，因此吸引買氣，顯見建商讓利確實達到成效。

異軍突起的宜蘭縣羅東鎮，則是今年在「力信擎朗」交易挹注下，區域行情衝破4字頭，締造區域新高，至於鄰近五結鄉，由於土地、房價基期相對蛋黃區更低，近年陸續有建商到此插旗，目前預售成交均價坐2望3，部分個案單價更是站上4字頭，隨著高鐵議題發酵，價格預料將持續緩升。

至於新北市中和區、八里區，陳炳辰表示，觀察房市冷氣團還能價格走高的區域，除了穩健的蛋黃區，房價居高不下外，如新北市的新店區、中和區，另外則是比較基期偏低，比方說去年只有2、3字頭的地帶，在房價沒有明顯回落，蛋白地段低價物件還是會有一定買氣，進而推升房價，要是還有一些利多加持，像新北市八里區受惠淡江大橋議題，就更有加分作用。