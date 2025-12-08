亞力前11月營收93.3億創同期新高 超越去年全年業績
重電大廠亞力今天公布11月自結合併營收新台幣約10.63億元，月增24.45%，較去年同期成長34.91%，創歷年同期次高。累計今年前11月自結營收93.31億元，年增20.8%，創歷史同期新高，超越2024年全年營收。
受惠於半導體與記憶體擴廠帶動變壓器需求暢旺，亞力展望訂單能見度，在手訂單規模約105億元至110億元，訂單能見度可看到3年後。在產能布局，亞力先前表示，未來5年不排除因應市況擴產，在新品布局，亞力積極與海外廠商技術合作布局減碳節能的中壓型環保型開關GIS產品，爭取台電認證。
亞力今年前3季歸屬母公司業主淨利約5.92億元，較去年同期5.76億元微增2.8%，前3季每股稅後純益2.19元，優於去年同期EPS 2.15元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言