亞力前11月營收93.3億創同期新高 超越去年全年業績

中央社／ 台北8日電

重電大廠亞力今天公布11月自結合併營收新台幣約10.63億元，月增24.45%，較去年同期成長34.91%，創歷年同期次高。累計今年前11月自結營收93.31億元，年增20.8%，創歷史同期新高，超越2024年全年營收。

受惠於半導體與記憶體擴廠帶動變壓器需求暢旺，亞力展望訂單能見度，在手訂單規模約105億元至110億元，訂單能見度可看到3年後。在產能布局，亞力先前表示，未來5年不排除因應市況擴產，在新品布局，亞力積極與海外廠商技術合作布局減碳節能的中壓型環保型開關GIS產品，爭取台電認證。

亞力今年前3季歸屬母公司業主淨利約5.92億元，較去年同期5.76億元微增2.8%，前3季每股稅後純益2.19元，優於去年同期EPS 2.15元。

