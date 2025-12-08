聽新聞
漢翔工會理事長改選3廠區大團結 于正道博士百分百支持率當選
身為台灣國防航太工業核心力量的「台中市漢翔航空工業股份有限公司企業工會」，今天舉行第九屆理事長改選，這次選舉展現企業工會在水湳、沙鹿、岡山三大廠區的團結合作，最終全體常務理事一致支持，于正道博士以百分之百的得票率當選第九屆企業工會理事長。
新任理事長于正道感謝所有會員的支持與信任，他說未來將秉持競選期間提出的十大政見，以「勞工尊嚴、合理公義、建立制度」為核心價值，帶領第九屆工會團隊服務全體會員。
