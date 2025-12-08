快訊

漢翔工會理事長改選3廠區大團結 于正道博士百分百支持率當選

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市漢翔航空工業股份有限公司企業工會今天舉行第九屆理事長改選，最終全體常務理事一致支持，于正道博士（前排左三）以百分之百的得票率當選第九屆企業工會理事長。圖／漢翔工會提供
台中市漢翔航空工業股份有限公司企業工會今天舉行第九屆理事長改選，最終全體常務理事一致支持，于正道博士（前排左三）以百分之百的得票率當選第九屆企業工會理事長。圖／漢翔工會提供

身為台灣國防航太工業核心力量的「台中市漢翔航空工業股份有限公司企業工會」，今天舉行第九屆理事長改選，這次選舉展現企業工會在水湳、沙鹿、岡山三大廠區的團結合作，最終全體常務理事一致支持，于正道博士以百分之百的得票率當選第九屆企業工會理事長。

新任理事長于正道感謝所有會員的支持與信任，他說未來將秉持競選期間提出的十大政見，以「勞工尊嚴、合理公義、建立制度」為核心價值，帶領第九屆工會團隊服務全體會員。

