上月才增這月又減！專家：房市 L 型盤整 反彈看三訊號

六都近日公布11月買賣移轉棟數，數據顯示房市反彈曇花一現，10月回升6%，11月又減少6%，買氣持續急凍。全向科技房產總監陳傑鳴表示，從六都移轉量來看，房市現已進入L型底部盤整，是否脫離要看三個訊號。

房市在去年9月央行第七波信用管制後，買氣急凍，過去一年，六都移轉量全在2萬棟以下，和2024年單月多在2.3~2.6萬棟之間，相差極大。

觀察近半年移轉量，有升有降，今年5到7月，連3個月回升，但8、9兩月下滑，10月回升，11月又下滑。

陳傑鳴表示，數據顯示，房市買氣急墜之後，進入盤整期，而且不僅是雙北、桃園，中南部的台中、台南、高雄，年減幅也都在兩成以上，顯示央行下重手打炒房，確實重創市場信心，全台買方均明顯縮手。

至於，房市何時會回升，陳傑鳴表示，有三個重要指標可注意。

第一、看利率。若利率調降，代表買房負擔下降，有助於買氣的提升。

第二、看新案待售量。全台新屋待售量從央行去年9月打房的12.4萬戶，一路竄升，目前維持在18.5萬戶高水位，此一水位若下降，代表買氣回籠，民眾價格向下修正期待將下降，房市將可回升。

第三、看政策，包括總量管制、信用管制，何時出現鬆綁，這是短期市場情緒與中長期供需轉變的重要關鍵。

陳傑鳴表示，過去幾年房市量增價揚，追漲搶買房是很多購屋者內心的痛，如今房市進入到低量盤整期，正是「大力議價」的好時機，尤其自住族不必急著買，可多比較屋況、管理、地段條件等。