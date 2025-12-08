響應國際民航日 民航局推動飛安與永續並行

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為邁向2050淨零，交通部民航局於「國際民航日」以具體行動響應ICAO國際民航日宣導主軸「為世人打造安全天空與永續未來」，持續推動永續航空燃油（SAF）、精進機場節能與減少碳排措施，以提升國內航空公司與機場營運單位的永續執行能力。

民航局表示， 每年12月7日為國際民航組織（ICAO）訂定的「國際民航日」。ICAO以「為世人打造安全天空與永續未來（Safe Skies & Sustainable Future for All）」為國際民航日宣導主軸，延續在加拿大蒙特婁舉辦第42屆大會主題「安全天空 永續未來（Safe Skies․Sustainable Future）」，呼籲各國共同營造安全、永續且具韌性的全球航空網絡。

民航局指出，本屆ICAO大會針對全球民航永續與安全治理提出多項關鍵決議，包括強化國家安全管理系統（SSP）、提昇飛航安全及保安監理量能、支持 2050 年達成航空淨零排放目標、推動永續航空燃油（SAF），並強調全球標準一致性與國際合作的重要性。

民航局表示，我國正依循ICAO相關決議持續推進國內政策與措施，使臺灣民航與國際標準無縫接軌。而為提升全民飛安認知，民航局所屬航空站也舉辦了系列飛安宣導活動。

民航局表示，台北松山、高雄、台中、台南、澎湖及嘉義等機場舉辦一系列飛安宣導活動，由航站人員向民眾說明機場周邊禁止施放影響飛航安全物體、無人機操作規範、跑道與滑行道安全等，同時也走進機場週邊學校，向青年學子推廣飛航安全教育，從源頭扎根安全文化。

民航局指出，面對航空運量快速增長及新型飛航活動蓬勃發展趨勢，民航局與國籍航空業者積極攜手合作，精進安全管理系統與風險控管機制，並依循ICAO 標準與建議措施，適時修訂飛安監理相關法規與指引。

此外，我國亦推動永續航空燃油（SAF）、精進機場節能與減少碳排措施，以提升國內航空公司與機場營運單位之永續執行能力，打造安全、韌性及低碳的臺灣天空。

民航局表示，民航是連結全球的重要橋梁，更承載旅客與產業對安全、效率與永續的共同期待。未來將持續依循 ICAO 標準與建議措施，打造安全、韌性、低碳、現代化的航空環境，並持續提升臺北飛航情報區服務品質，為旅客帶來更安全、便捷的航空體驗。

