快訊

男到女研究生家幫打蟑螂卻因「1舉動」挨告判賠 律師：侵害隱私權

講座亂象／學生滑手機、學校不用心 名師拒絕校園演講

蔡英文籲強力肅貪綠能弊案 不能容忍不法牟利

全聯整合四大通路 PX Pay 福利券大升級！單月使用量上看15萬張

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全聯深化會員經營，推出「PX Pay福利券」升級上線，以更完善的優惠券策略，全面養成會員「先領券、再消費」的使用習慣。全聯/提供
全聯深化會員經營，推出「PX Pay福利券」升級上線，以更完善的優惠券策略，全面養成會員「先領券、再消費」的使用習慣。全聯/提供

為深化會員經營，全聯積極推動線上線下整合，8日推出「PX Pay福利券」正式升級上線，以更完善的優惠券策略，全面養成會員「先領券、再消費」的使用習慣。本次升級最大亮點為「PX Pay福利券」首度整合全聯集團四大通路，涵蓋全聯、大全聯、小時達及全聯全電商。會員只要打開PX Pay，即可一次領取所有優惠，告別過往優惠分散的困擾，享受更直覺、更有感的購物體驗，預期福利券單月使用量可望上看15萬張，展現市場高度潛力，實現線上導線下的OMO虛實整合。

PX Pay福利券規劃2大類型，讓會員「週週、檔檔都有優惠」。為使優惠從「偶爾看到」落實到「天天能用」，12月起每週共計逾10張福利券，涵蓋生鮮、日用品等高需求品項，並延伸至小時達與全聯全電商，優惠廣度全面升級。

①類別券：每週一上午11：00準時開放限量領取，全檔期提供超過30張滿額現折券，優惠最高8折，合計可現省逾4,000元，週週發、週週搶、週週有新內容，會員開啟PX Pay就像開驚喜包，增添購物樂趣。

②品牌合作券：依檔期整合品牌優惠，上架多元品類折扣，滿足會員不同消費需求。

PX Pay福利券透過「週週有新券、檔檔有合作」的優惠策略，預期將可提升會員使用頻次與到店消費黏著度，打造PX Pay成為消費者串聯優惠與購物的便利入口。

「PX Pay福利券」正式升級上線後，全聯提醒消費者，「進店前記得先領券」。會員僅需三步驟即可完成領取：第一步，進入 PX Pay 首頁點選「福利券」專區；第二步，於進店前開啟 APP，一鍵領取所有可用的福利券；第三步，領券後優惠將自動存入「我的券匣」，到門市結帳即可直接折抵。APP會員介面包括各面額福利券以及券匣中累積張數，整體介面更直覺、易操作。

全聯

延伸閱讀

美港口業擬延後升級碼頭

AI規格升級效應…PCB供應鏈 大和唱旺

大和：PCB受惠AI伺服器需求強勁、規格快速升級 上游材料廠為贏家

全聯、愛買火鍋季推百款優惠湯底 家樂福搶先開賣aespa聯名款辛拉麵

相關新聞

全聯整合四大通路 PX Pay 福利券大升級！單月使用量上看15萬張

為深化會員經營，全聯積極推動線上線下整合，8日推出「PX Pay福利券」正式升級上線，以更完善的優惠券策略，全面養成會員...

日本國際機器人大展 法人看好上銀等供應鏈長期營運趨勢

日本機器人協會舉辦「2025國際機器人展（iREX 2025）」，規模為全球最大。法人機構認為，展會中的新產品、新技術將...

把包場變餐飲業新藍海 雞翅小餐廳十個月跑出230場秘密

餐飲業不景氣，想維持成長，許多人選擇開分店、代理新品牌，或投資購併。

投資展望論壇11日登場／富蘭克林資深副總羅尤美：AI 續強 投資回歸全球化

今年以來，人工智慧（AI）熱潮席捲全球。展望2026年，富蘭克林投顧研究部資深副總經理羅尤美認為，AI可望續強，且外溢效...

機器人台鏈攻美…上銀、和大喜傳捷報 宇隆、羅昇、友通等也有進展

台廠機器人攻美報捷，台鏈加速度。上銀董事長卓文恒表示，上銀與機器人設計商Dexterity合作開發的專用型物流機器人，預...

機械、工具機業者內外兼修 扮全球 AI 機器人製造平台

國內機械、工具機業者，切入AI機器人領域陸續報捷，除了打入美系國際大廠供應鏈，也幫國內指標型的電子產業集團代工機器人，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。