全聯整合四大通路 PX Pay 福利券大升級！單月使用量上看15萬張

為深化會員經營，全聯積極推動線上線下整合，8日推出「PX Pay福利券」正式升級上線，以更完善的優惠券策略，全面養成會員「先領券、再消費」的使用習慣。本次升級最大亮點為「PX Pay福利券」首度整合全聯集團四大通路，涵蓋全聯、大全聯、小時達及全聯全電商。會員只要打開PX Pay，即可一次領取所有優惠，告別過往優惠分散的困擾，享受更直覺、更有感的購物體驗，預期福利券單月使用量可望上看15萬張，展現市場高度潛力，實現線上導線下的OMO虛實整合。

PX Pay福利券規劃2大類型，讓會員「週週、檔檔都有優惠」。為使優惠從「偶爾看到」落實到「天天能用」，12月起每週共計逾10張福利券，涵蓋生鮮、日用品等高需求品項，並延伸至小時達與全聯全電商，優惠廣度全面升級。

①類別券：每週一上午11：00準時開放限量領取，全檔期提供超過30張滿額現折券，優惠最高8折，合計可現省逾4,000元，週週發、週週搶、週週有新內容，會員開啟PX Pay就像開驚喜包，增添購物樂趣。

②品牌合作券：依檔期整合品牌優惠，上架多元品類折扣，滿足會員不同消費需求。

PX Pay福利券透過「週週有新券、檔檔有合作」的優惠策略，預期將可提升會員使用頻次與到店消費黏著度，打造PX Pay成為消費者串聯優惠與購物的便利入口。

「PX Pay福利券」正式升級上線後，全聯提醒消費者，「進店前記得先領券」。會員僅需三步驟即可完成領取：第一步，進入 PX Pay 首頁點選「福利券」專區；第二步，於進店前開啟 APP，一鍵領取所有可用的福利券；第三步，領券後優惠將自動存入「我的券匣」，到門市結帳即可直接折抵。APP會員介面包括各面額福利券以及券匣中累積張數，整體介面更直覺、易操作。